منصة كرتونة للتجارة الإلكترونية تغلق جولة استثمارية من الفئة «أ» بقيمة 12 مليون دولار

أعلنت منصة “كرتونة” الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية (B2B) وتكنولوجيا الخدمات المالية، والتي تربط بين الأطراف الفاعلة بسوق التجارة التقليدية في مصر، بما في ذلك تجار التجزئة والشركات المنتجة للسلع الاستهلاكية وتجار الجملة والموزعين، عن إغلاقها جولة استثمارية (Series A) بقيمة 12 مليون دولار، وذلك بقيادة “سيليكون بادية”، صندوق الاستثمار الرائد لرأس المال المُخاطر الذي يستثمر في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم، وبمشاركة فعالة من صندوق “سند” للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو صندوق استثماري مخصص لدعم رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما شارك بالجولة كل من AB Accelerator، ذراع التعاون والشراكة للبنك العربي في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة وصندوق “Sunny Side Ventures”، بالإضافة إلى مستثمري “كرتونة” الحاليين “جلوبال فينتشرز” و”كيبيل فينتشرز”، والذين ضاعفوا استثماراتهم بتلك الجولة عن مساهمتهم في جولة “كرتونة” الاستثمارية بالعام الماضي.

وتخطط “كرتونة” لاستخدام حصيلة التمويل الجديد في تنمية وتوسيع عملياتها بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية لتغطية كل المحافظات، وكذلك تنمية منتجات، وتقنيات، وخدمات المنصة، إلى جانب البدء في قطاعات جديدة تعزز من تواجد المنصة، إضافة إلى السلع والمنتجات الاستهلاكية (FMCG) .

وتتبنى “كرتونة” رؤية متكاملة لمجتمع غير نقدي، وتستثمر في حلول تمويل ودفع مُدمجة على منصتها بهدف تحقيق تكامل تشغيلي مع كافة أطراف تجارة التجزئة في مصر. ويوفر هذا النوع من الخدمات المالية الرقمية لتجار التجزئة حلولاً متكاملة تعزز الشمول المالي، وتمكّن التجار والشركات من إدارة أعمالهم وتنميتها بشكل أكثر كفاءة، ومن ثم تؤدي إلى توفير المنتجات الأساسية للمستهلك النهائي بأسعار معقولة.

كما تعتمد “كرتونة” على نموذج أعمال يستند إلى التكنولوجيا التشغيلية، حيث لا تمتلك الشركة مستودعاً أو ناقلة شحن واحدة، مما يسمح للمنصة تحقيق هدفها الأساسي والمتمثل في رقمنة سوق التجارة التقليدية في مصر إلى حد كبير، وذلك لرفع كفاءة وفعالية سلاسل التوريد والتغلب على التحديات، مع توفير خدمات مالية سلسة لشبكة توزيع تتضمن مئات الآلاف من التجار والموزعين.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “كرتونة”، محمود طلعت، “يسعدنا إغلاق جولتنا الاستثمارية (Series A) في هذا التوقيت، ما يعكس ثقة شركائنا من المستثمرين الجدد، كما تؤكد إعادة مشاركة مستثمرينا الحاليين وضخهم استثمارات إضافية بتلك الجولة، على فعالية نموذج أعمالنا الذي يتسم بكفاءة استخدام رأس المال ويركز على تمكين جميع أطراف السوق، ذلك بالإضافة إلى القيمة المضافة لمنصة “كرتونة” في رقمنة سوق تجارة التجزئة وتعزيز الكفاءة التشغيلية للقطاع”.

وأضاف “أن معطيات السوق تعتبر واعدة للغاية، حيث يوجد بمصر شبكة كبيرة تتمثل في مئات الآلاف من تجار التجزئة تخدم الملايين من المستهلكين، والتي تمثل أساس وجوهر نموذج أعمالنا، لذلك سنواصل تمكينهم من خلال إيجاد حلول فعالة وسلسة لدورتهم التجارية والمالية مع شركات السلع الاستهلاكية وتجار الجملة والموزعين، بما يتوافق مع رؤية “كرتونة” المتمثلة في رفع كفاءة جميع أطراف السوق في إدارة أعمالهم وتمكين قدرتهم التشغيلية بشكل أكثر فاعلية”.

تحقق منصة “كرتونة” معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، فقد توسع نطاق معاملات المنصة على مدار فترة زمنية قصيرة ليشمل حاليًا حوالي مليون معاملة سنويًا، مع وجود مجالات واسعة للنمو مستقبلاً، كما تمتلك المنصة حالياً 60 ألف مستخدم، وتعمل مع 200 شركة للسلع الاستهلاكية – بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى مثل هنكل ويونيليفر وموندليز، وبل، بالإضافة إلى 1500 موزع وتاجر جملة.

وعبر ناميك زوبي، الشريك المؤسس والمدير لشركة “سيليكون بادية” عن سعادته بهذه الخطوة قائلاً “يسعدنا الشراكة مع فريق “كرتونة” لمواصلة تطوير ورقمنة سوق التجزئة المصري الذي تبلغ قيمته 120 مليار دولار، وذلك من خلال ما تتيحه منصتها الرقمية وما توفره من خدمات مالية فريدة ومتنوعة”.

وأضاف “السوق المصرية متعطشة لهذا النوع من الحلول، ونعتقد أن نهج “كرتونة” كونه”Asset-Light” سيسمح بخدمة أكبر عدد ممكن من الفاعلين بالسوق بطريقة فعالة للغاية”.

ومن جانبها، علقت الدكتورة دانييلا بيكمان، رئيسة مجلس إدارة صندوق “سند” قائلة ” فخورون للغاية بهذه الشراكة البناءة، والتي تعد أول استثمار للصندوق الفرعي الثاني ل”سند” لتمويل المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر في مصر، ويبني على نجاح الاستثمارات الذي حققه الصندوق الفرعي الأول في البلاد”.

وأضافت” من خلال توفير التمويل اللازم والبرامج المصممة خصيصًا للسوق، تدعم منصة “كرتونة” الرقمية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في جميع أنحاء مصر، مما يساهم بشكل كبير في تسهيل مهمة الصندوق المتمثلة في متابعة النمو وخلق فرص عمل بجميع أنحاء الجمهورية”.

جديراً بالذكر، أن تلك الجولة الإستثمارية تأتي بعد أقل من عام من قيام “كرتونة” بجمع 4.5 مليون دولار في جولة إستثمارية ما قبل (Series-A)، وذلك بقيادة ” جلوبال فينتشرز”.