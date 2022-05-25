منصة «كرتونة» الرقمية تتعاون مع «يونيليفر» لتوسيع عملياتها في مصر

، أعلنت “كرتونة”، المنصة الرقمية التي تربط الأطراف الفاعلة في سوق التجارة التقليدية “تجار تجزئة – تجار جملة – مُصنعين”، اليوم عن شراكتها مع شركة “يونيليفر” العالمية للسلع الاستهلاكية، وذلك بهدف التوسع في السلع والمنتجات التي تتيحها “كرتونة” لشبكة مستخدمي المنصة.

يأتي هذا التعاون في إطار خطط “كرتونة” الطموحة لرقمنة سوق التجارة التقليدية في مصر، وتلبية احتياجات تجار التجزئة من السلع الاستهلاكية سريعة الحركة، وكذلك مساعدة الموردين والمصنعين على الوصول إلى عملائهم، والتغلب على التحديات التشغيلية المتعلقة بسلاسل التوريد

.و بموجب شراكتها مع “كرتونة”، ستستفيد “يونيليفر” من شبكة العملاء القوية التي تغطيها المنصة من التجار المتصلين رقميًا، و التي تصل إلى 60 ألف تاجر، وذلك من خلال توزيع منتجاتها بعدد من المحافظات والنفاذ إلى عملاء جدد بشكل أكثر كفاءة و حرفية باستخدام التكنولوجيا. كما سيتمكن تجار التجزئة وغيرهم من المستفيدين من الحصول على منتجات “يونيليفر” من خلال إجراء العملية بشكل سلس من خلال منصة “كرتونة” عبر هواتفهم المحمولة

.و تعليقا على هذا، عبر محمود طلعت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة “كرتونة”، عن سعادته بهذه الشراكة قائلا ” يسعدنا التعاون مع شركة عالمية لديها تواجد قوي بالسوق المصرية، فهذا التعاون سيفتح لنا و لهم المجال أمام تقديم حلول فريدة للتجارة التقليدية وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتنا بعدد من المحافظات”.وأضاف ” نسعى أيضاً من خلال هذه الشراكة إلى دعم خطط “يونيليفر” التجارية و تعزيز تواجدها بالسوق المصرية، وذلك تمهيداً لمرحلة واعدة على كل من المدى القصير والبعيد”.

من جانبه قال خالد رضوان، مدير قناة التجارة الإلكترونية شمال أفريقيا بشركة “يونيليفر” ” شهدت السوق المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات المتعلقة بالأعمال التجارية بين الشركات (B2B)، لذا تهدف”يونيلفير” هذا العام إلى تركيز استثماراتها على التجارة الإلكترونية والأعمال التجارية بين الشركات، ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع “كرتونة”، سنتكمن في الفترة المقبلة من دعم الوصول إلى ذلك الهدف بشكل أكثر فاعلية يتسق مع متطلبات السوق المحلية “.

والجدير بالذكر أن هذا التعاون ليس هو الأول بالنسبة لـ “كرتونة”، فهي تعد واحدة من أسرع المنصات نموًا عبر الإنترنت، وتقدم أكثر من 12 ألف منتج بالتعاون مع الشركات الكبرى المصنعة للسلع الاستهلاكية، وذلك من خلال شبكة متنوعة من الموزعين وتجار جملة، مما يجعل الآلاف من البائعين والمشترين يستخدموا المنصة يوميًا للاستفادة من الحلول التكنولوجية التي تتيحها، وكذلك التمتع بالحلول المالية الرقمية المُدمجة بالمنصة لتوفير طرق الدفع المناسبة، والتحكم بشكل أفضل وتكلفة أقل في أعمالهم التجارية لتحقيق النمو المطلوب.