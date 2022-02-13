منصة «قرنتافاي» لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم توسع أعمالها في مصر

أعلنت شركة Grintafy – قرنتافاي – المنصة الإلكترونية الاجتماعية لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم – بدء أعمالها رسميًا في مصر، إذ اختارت أحمد زلط مديرًا للشركة في مصر، في إطار خطة الشركة للتوسع في أسواق المنطقة العربية بعد تجربة نجاح حققتها في السعودية على مدار 4 سنوات، ثم الانتقال للسوق المصرية التي تضم ملايين الموهوبين المصريين في رياضة كرة القدم.

وتعد Grintafy – قرنتافاي- شركة سعودية تمتلك منصة احترافية لاكتشاف المواهب الناشئة في كرة القدم وربطها بعضها البعض مع كشّافين المواهب والأندية والأكاديميات الرياضية من خلال مجتمع إلكتروني مبتكر، وتأسست الشركة عام 2018 بواسطة رائد الأعمال الخبير في الخدمات التقنية مجدي اللولو، ومقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية.

ونجحت قرنتافاي على مدار الأشهر الماضية في إقامة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية التي أهلتها لتنظيم أحدث فعالياتها لاكتشاف الموهوبين المصريين في كرة القدم، بالتعاون مع فريق وست هام الإنجليزي، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 فبراير الجاري، ضمن جولة تمتد لأسبوعين داخل مصر والسعودية والإمارات لاختيار 20 لاعبا موهوبا يتم منحهم الفرصة لإجراء فترة معايشة داخل النادي الإنجليزي الشهير.

ومن المنتظر أن يشارك بالاختبارات ما يزيد عن 150 شابا موهوبا ممن قاموا بالتسجيل عبر منصة Grintafy لحضور الفعالية التي ستقام بالقاهرة، وسوف يتم تقييم اللاعبين وفقا لبعض المعايير الفنية والبدنية التي وضعها خبراء أكاديمية وست هام الإنجليزي، ليتم تصفيتهم واختيار أفضل الموهوبين ليفوزوا بتجربة العمر.

وتساعد منصة “قرنتافاي” المواهب المصرية الناشئة على تحقيق أحلامهم بالوصول إلى الاحترافية، إذ تسمح للمستخدمين ببناء سيرتهم الذاتية في كرة القدم وإعطائها الفرصة لمشاهدتها من قبل كشّافة المواهب والأكاديميات والأندية الرياضية، وذلك من خلال تنظيم التمارين والمباريات والبحث عنها والمشاركة فيها، وتقييم أداء غيرهم من اللاعبين، بالإضافة إلى الحصول على تقييمهم الخاص ومتابعة أدائهم، كما يمكن لأصحاب المواهب تحميل مقاطع الفيديو والصور لمهاراتهم الخاصة وأهدافهم المميزة لعرضها على الكشّافة ولفت انتباههم.

في هذا السياق أعرب أحمد زلط، مدير قرنتافاي مصر، عن سعادته بانضمامه للشركة بالتزامن مع المشروع الكبير مع نادي وست هام الانجليزي، لافتًا إلى أن الشركة لديها خطة ضخمة للانتشار بمختلف محافظات مصر وبالشراكة مع أندية عالمية ذات أسماء رنانة يحلم بالالتحاق بها جميع الموهوبين في كرة القدم، مؤكدًا أن البداية ستكون مع فريق وست هام الإنجليزي ويليها سلسلة من الأندية العالمية الأخرى، وسوف نساهم في تقديم تجربة العمر للموهوبين وفرصة لإجراء فترة معايشة داخل نادي ويست هام بمدينة لندن، حيث يتكفل النادي الإنجليزي بتكاليف السفر والإقامة، بجانب الإجراءات اللوجيستية الأخرى بالتنسيق مع قرنتافاي.

وأضاف زلط، أنه وفقا لاتفاقية الشراكة بين وست هام الإنجليزي ومنصة قرنتافاي، فإن اختبارات الموهوبين ستكون جديدة من نوعها، حيث تتكون من 3 حصص تدريبية متكاملة على أعلى مستوى بحضور مدربين مؤهلين من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للإشراف على الاختبارات، مشيرًا إلى أن رؤية قرنتافاي تتماشى مع رؤية الدولة المصرية لاكتشاف ودعم المواهب الرياضية وتأهيلهم ليكونوا محترفين دوليين يرفعون اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

كما تتضمن فترة الاختبارات إجراء تقييم وتحليل أداء ومستوى الحضور الذهني للاعبين بشكل مستمر على مدار أيام الاختبارات الثلاثة، بحيث يحتوي التقرير على درجة تركيز اللاعب ومهاراته وكفاءته في أداء التدريبات المطلوبة من حيث المستوى البدني والفني وغيرها، مما يمنح اللاعبين فرصة كبيرة لاكتساب الخبرات الاحترافية داخل وخارج الملعب، سواء تم اختيارهم للحصول على تجربة المعايشة الخارجية من عدمه.

ومن المنتظر أن يتم تسليم كل لاعب مشارك في الاختبارات تقريرا شاملا يتضمن تحليل مستواه الفني والبدني، بجانب فيديوهات خاصة به يحق له استغلالها فيما بعد، مقابل رسوم رمزية، مما يساهم في تطوير مهارات اللاعبين الشباب وتأهيلهم للاحتراف المبكر.

وبعد اختيار أفضل الموهوبين في كرة القدم، سوف يتم عقد جلسة خاصة لمنحهم نصائح فنية وكروية تساعدهم على الاحتراف بالخارج.

الجدير بالذكر أن شركة قرنتافاي السعودية هي الشريك الحصري لاكتشاف مواهب أكاديمية وست هام الإنجليزي لكرة القدم، بجانب شراكتها مع العديد من الأندية الكبيرة الأخرى، وتمتلك خطة توسعات ضخمة بعدة بلدان داخل الوطن العربي ومن بينها مصر.