منصة «عنقود» للألعاب الإلكترونية ترفع إيجار «البلايستيشن» و«الإكس بوكس» %10

رفعت منصة «عنقود» الإلكترونية – المتخصصة فى تأجير الألعاب الإلكترونية فى مصر- أسعار إيجارات اجهزة البلايستيشن والأكس بوكس للمستخدمين بنسبة تصل %10 تزامنا مع عدم استقرار سعر صرف الدولار عالميا.

وأكد محمود عبد الجواد، المؤسس والرئيس التنفيذى للمنصة أنها لم تقر أى زيادات حتى الآن على أسعار أسطوانات الألعاب الإلكترونية، لافتا إلى أن «عنقود» نجحت خلال المرحلة الماضية فى عقد شراكات مع كيانات محلية وعالمية مثل «أمازون لخدمات التجارة الإلكترونية»، وشركة «تيلى بيوفورمانس» لخدمات التعهيد، وفندق «موفنبيك»، لإتاحة أجهزة الألعاب الإلكترونية بنظام الإيجار لموظفيها.

وأشار عبدالجواد إلى إن «عنقود» تأسست فى عام 2020، وتقدم خدمة استئجار أجهزة البلاستيشن والإكس بوكس بأنظمة يومية وأسبوعية وشهرية، كما تتيح للعملاء أيضا إمكانية السداد من خلال المحافظ الإلكترونية.

ولفت إلى أنه توجد عدة ألعاب إلكترونية يقبل على تأجيرها عملاء «عنقود»، لكن ألعاب FIFA وPES فى الصدارة من حيث معدلات الإقبال، ثم Spider-man وGod of war، تليها ألعاب السباقات والواقع الافتراضى VR Game.

وتابع: تعتمد فكرة عمل المنصة على تكوين شبكة من الموردين، كل منهم يوفر جهازأ أو أكثر لممارسة رياضة الألعاب الإلكترونية، وكذلك لعبة أو مجموعة من الألعاب، نظير الحصول على حصة من دخل الطلبات التى تنفذ عبر أجهزته.

وفى تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، سجلت سوق الألعاب العالمية إيرادات بقيمة 159.3 مليار دولار لعام 2020، جاء نصفها تقريبًا من سوق آسيا والمحيط الهادئ، وكان النمو مدفوعًا بالطلب من 1.5 مليار لاعب.

وبلغ حجم سوق الألعاب الالكترونية نحو 6.3 مليار دولار فى منطقة الشرق الأوسط بنهاية عام 2021، منها 820 مليون دولار فى دول مجلس التعاون الخليجى.