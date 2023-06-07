منصة «سوبر أب» تتوسع في مجال الامتياز التجاري وتأهيل الشباب

تسعى منصة سوبر أب علاء الدين لتحقيق قفزة نوعية في منح الامتيازات التجارية الفرانشايز في السوق المصرية ؛ وتخطط للتوسع في أسواق خارجية.

و كشفت الشركة في بيان، عن بدء منحها حق الامتياز التجاري “الفرنشايز”، والامتياز الرقمي للشباب والمستثمرين في مصر، وتحقيق حلم كل شاب بامتلاك أبلكيشن يقدم خدمات النقل الذكي ، أو خدمات التوصيل ، أو التجارة الإلكترونية أو غيرها في مدينته أو منطقته بدون الحاجة إلي توفير استثمارات ضخمة أو خبرات سابقة.

وتعتبر “سوبر أب علاء الدين” متخصصة في خدمات وحلول تكنولجيا المعلومات، وأطلقت أول نموذج “فرنشايز” رقمي جديد بمصر.

تتلقي 20 ألف طلب للحصول علي “الامتياز التجاري الرقمي”

ويوفر الفرنشايز أكثر من مليوني فرصة عمل وأكثر من 100 ألف مشروع متناهي الصغر خلال 3 سنوات، كما توفر المنصة أكثر من 100 خدمة متنوعة

وكشفت الشركة، عن تلقيها أكثر من 20 ألف طلب للحصول علي حق الامتياز التجاري “الفرنشايز”، مقابل 100 ألف جنيه، وتدرس في الفترة الحالية العروض للموافقة عليها.

تأهيل الشباب

وذكرت أنها وكشركة مصرية قررت الإستثمار في تأهيل الشباب ورواد الأعمال لممارسة العمل التكنولوجي الخاص بهم من خلال نماذج وقوالب تكنولوجية ذكية ومحددة، لمساعدتهم في إدارة تلك النوعية من المشروعات ، بدون الحاجة إلي خبرات سابقة، مع تقديم كافة أنواع الدعم الفني والتسويقي واللوجستي ، والتدريب المستمر لهم.

ونوهت “سوبر أب علاء الدين”، بأن الديجيتال فرنشايز أو الامتياز الرقمي هو مفهوم جديد في ظل التطور التكنولوجي الهائل، والنمو المتسارع للمشروعات التي تعتمد علي تكنولوجيا المعلومات في مصر والعالم.

وأشارت إلي أن حجم المدفوعات الرقمية بمصر يتعدي 9,7 مليار دولار ، بالإضافة إلي أن سوق توصيل الطعام في مصر يقدر بحوالي 3 مليارات دولار، وأن حجم سوق ركوب السيارات التشاركي في مصر وصل الي 2,2 مليار دولار ومن المتوقع ان يصل الي 3 مليارات دولار لحلول عام 2025.

مشروعات تكنولوجية

و أوضحت أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في مصر وصل خلال الآونة الأخيرة إلي 30 مليار دولار

وأضافت أن النمو المتسارع لتلك المجالات في ظل التدهور الاقتصادي العالمي مؤشر علي ضرورة التوجه نحو المزيد من الاستثمارات في هذه المشروعات ، وتقديم جميع أنواع الدعم والتسهيلات لها.

وأكدت سوبر أب علاء الدين “، أن المشروعات التي تعتمد علي تكنولوجيا المعلومات هي المرشح الأكبر والأسرع نموا خلال السنوات القادمة.

فيما اتخذت العمل بنموذج الامتياز الرقمي حتي تستطيع منافسة الشركات العالمية التي تعمل في تلك المجالات في مصر من خلال دعم شبكة الامتياز الخاصة بها والتي تنتشر بجميع مدن ومحافظات مصر.

وأوضحت ” أن تطبيق “علاء الدين”، هو أول تطبيق متعدد الخدمات بالشرق الأوسط صنع بأياد مصرية، وأن نموذج الامتياز الرقمي – ديجيتال فرنشايز هو نموذج مصري 100% وهو الأول من نوعه في مصر والعالم .

توسعات خارجية

وكشفت “سوبر أب علاء الدين”، عن أنها تضع خطط مستقبلية للتوسعات داخل مصر وخارجها خلال الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلي أنها تقدم نموذجا للتعاون والتكامل مع جميع الشركات والتطبيقات والمشروعات للحد من التكاليف التي تتكبدها الشركات سواء كانت تكنولوجية أو تسويقية أو لوجستية.

كما تنوى العمل من خلال منصة رقمية واحدة يمكنها منافسة الشركات العالمية في مصر، والانطلاق نحو الأسواق الخارجية الأفريقية والعربية.