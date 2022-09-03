منصة سابز بايز لأنظمة الاشتراكات تخطط للتوسع فى 3 دول

تعتزم منصة سابز بايز subsbase لأنظمة الاشتراكات الرقمية التوسع في السوقين الخليجية والإفريقية، كما تتفاوض أيضًا مع أحد صناديق رأسمال المخاطر لإغلاق جولة تمويلية جديدة منتصف العام المقبل.

كشف شريف عزيز، الشريك المؤسس للمنصة، استهدافها اختراق السوق السعودية مطلع 2023، فضلًا عن السوقين النيجيرية والجنوب أفريقية خلال الربع الأخير من العام الحالي، منوهًا بأن المنصة لديها تواجد حاليًّا فى الإمارات.

الشريك المؤسس لمنصة SubsBase : نخطط الوصول إلى 200 عميل

وقال عزيز، فى تصريحات، لـ”المال”، إن منصة SubsBase تأسست خلال عام 2020 بمصر، وتهدف لمساعدة الشركات على إدارة مختلف الفواتير والمدفوعات والإشعارات من خلال مجموعة واسعة من التطبيقات،

موضحًا أن سابز بايز بصدد التعاقد مع إحدى شركات الحلول التكنولوجية التى تقدم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، كما تخطط للوصول إلى 200 عميل قبل أواخر العام المقبل.

وأضاف أن شركتي OLX وZammit يعدّان من أبرز عملاء المنصة داخل مصر، لافتًا إلى أن المنصة لديها عملاء بشركات تقدم البرمجيات كإحدى خدمات البرمجيات المدفوعة الثمن بالسعودية.

عزيز: التمويل سيوظف تطوير منتجات الشركة وزيادة عدد العاملين بها

وأشار إلى أن التمويل الذي حصلت عليه الشركة مؤخرًا بقيمة 2.4 مليون دولار بقيادة عدد من صناديق رأسمال المخاطر مثل جلوبال فنتشرز وهلا فنتشرز السعودي وصندوق أرزان الكويتي وصندوق ingressive النيجيري ومسرِّعة الأعمال الأوروبية plug and play، ومسرعة الأعمال المصرية “فلك” سيتم توظيفه فى تطوير المنتج الخاص بالشركة.

وتابع أن التمويل سيوظف أيضًا في زيادة عدد العاملين بقسم التسويق بالمنصة، إلى جانب التوسعات المستقبلية.

فى سياق متصل ألمح إلى أن المنصة تستهدف حصة تتراوح نسبتها بين 60 و70% من حجم سوق خدمات أنظمة إدارة الاشتراكات الرقمية بمصر، لافتًا إلى أن حجم سوق إدارة الاشتراكات الرقمية عالميًّا يقرب من 500 مليون دولار منذ أبريل 2021 وحتى الآن.