منصة ديل التابعة لـ«بي تك» تتعاون مع «في الخدمة» لإطلاق خدمة ما بعد البيع

قامت منصة ديل، المنصة الإلكترونية متعددة القنوات التي تهدف إلى خدمة وتمكين التجار المحليين، بالاشتراك مع “في الخدمة”، الشركة المختصة بتقديم خدمات تصليح وصيانة المنازل والمكاتب في مصر، بإطلاق خدمة ما بعد البيع التي تتيح للتجار المحليين فرصة لزيادة الدخل عن طريق تزويد عملائهم القاطنين بمنطقة القاهرة الكبرى بخدمات الصيانة والتركيب للأجهزة الكهربائية والإلكترونية من خلال منصة ديل.

يأتي هذا التعاون في إطار سعي منصة ديل الدائم لرقمنة قطاع التجزئة المحلي من خلال منصتها الإلكترونية، ديل، وتمكين التجار المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونيات عن طريق توفير منصة رقمية متكاملة تضمن لهم كفاءة وشفافية خدمة البيع بالتجزئة.

وتتضمن الاتفاقية إطلاق خدمة جديدة بمنطقة القاهرة الكبري تمكن تجار الإلكترونيات من توسيع نطاق الخدمات التي يوفرونها للعملاء عن طريق توفير خدمات الصيانة والتركيب على أعلى مستوى من خلال منصة ديل دون القلق بشأن تحمل أعباء توظيف عمالة جديدة متخصصة في صيانة وتركيب المنتجات، ما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء وتوفير التكاليف التشغيلية.

وفي هذا السياق، أعرب محمد خطاب، نائب الرئيس التنفيذي لـb_labs وقطاع التجارة الإلكترونية في بي تك، عن سعادته بنجاح الشراكة مع “في الخدمة” قائلاً: “يعكس هذا التعاون الاهتمام المستمر لمنصة ديل، بدعم وتمكين قطاع تجارة التجزئة في مصر، حيث نسعي دوماً لعقد المزيد من الاتفاقيات مع مزودي الخدمات التي تعزز تمكين التجار المحليين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق توفير المزيد من الخدمات التي تساهم في تنمية أعمالهم وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، خاصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع تجارة التجزئة في مصر والاستفادة من خبرتنا الكبيرة في السوق المصري وعلاقتنا المترسخة مع شتى الموردين ومزودي الخدمات.”

وتتميز منصة ديل الإلكترونية بتقديم مجموعة متنوعة من الامتيازات للتجار والمستخدمين من خلال خدمات القيمة المضافة، ضمن جهودها لتحسين تجربة الشراء لدي العملاء وتقديم تجربة استثنائية تلبي احتياجات كل عميل من التجار. ومن خلال خدمات القيمة المضافة، التي تشمل حلول الدفع المختلفة، وخدمات ما بعد البيع، وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا على سبيل المثال لا الحصر، تستهدف ديل أن تكون جزء أساسي من التعاملات اليومية للتجار.

من جانبه، صرح عمر رمضان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “في الخدمة”، قائلًا: “يسعدني الإعلان عن شراكتنا مع منصة ديل، لا سيما بالنظر إلى التطورات الكبيرة التي تحدث في قطاع التجارة الإلكترونية. سيمكننا هذا التعاون من توسيع شبكة عملائنا من خلال تقديم خدمات ما بعد البيع للتجار اعتماداً على أحدث التقنيات والخبرات التي يتمتع بها فريق في الخدمة، سعيًا نحو تحقيق هدفنا في تقديم خدمات صيانة وتركيب ذات جودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير تجربة العملاء وتلبية كافة احتياجاتهم والاستفادة من شبكة التجار على منصة ديل.”

ومن المتوقع أن تحقق فكرة خدمات ما بعد البيع أونلاين قفزة نوعية في قطاع الأجهزة المنزلية والالكترونيات في مصر. ومع ما تواجهه الشركات الصغيرة المحلية من تحديات عديدة، فالاستثمار في تطوير مثل هذه الخدمة له القدرة على تمكّين الشركات الصغيرة من رقمنة إجراءات حجز الصيانة والتركيب وتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية بما يسهم في تحسين تجربة العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الميزة التنافسية للتجار في السوق مما يسهم في نمو حجم أعمالهم.

تعدّ منصة ديل الإلكترونية المقدمة من بي تك تطبيق شامل يقدم كل الخدمات المطلوبة عبر المنصة بهدف خلق نظام تشغيل رقمي لخدمة البيع بالتجزئة وتمكين التجار المحليين. وتقوم بتقديم مجموعة كاملة من الخدمات للتجار لضمان الكفاءة والشفافية مع مساعدتهم على بدء أعمالهم وزيادة معدلات نموها، كما تقدم منصة ديل الالكترونية عدة خدمات تتضمن إدارة المخزون، وإدراج المنتجات الموجهة للتجار والعملاء، وتوفير حلول التسويق، والتوصيل حتى باب المنزل، إضافة إلى خدمات أخري تشمل تصميمات المتاجر، والأدوات التحليلية، والدورات التدريبية التي تقدمها أكاديمية بي تك والخدمات اللوجستية من خلال أرامكس، سبرينت، وموفيكس. لدى منصة ديل شبكة من تجار التجزئة بها أكثر من 5000 تاجر في 27 محافظة، وتقدم المنصة خدمات توصيل المنتجات للتجار خلال 72 ساعة.