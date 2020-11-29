منصة «دليل السفر» تنجح في اجتياز برنامج VC4A للتمويل الإرشادي

نجحت منصة دليل السفر المتخصصة التابعة لشركة فيزيت فنتشرز الناشئة في اجتياز برنامج التمويل الإرشادي بواسطة مسرعة الأعمال VC4A . ويقول ثوماس فان هالين رئيس قسم العلاقات الاستثمارية "إن VC4A تثق أن برنامج التمويل الإرشادي هو مفتاح نمو المنطقة والدليل…

نجحت منصة دليل السفر المتخصصة التابعة لشركة فيزيت فنتشرز الناشئة في اجتياز برنامج التمويل الإرشادي بواسطة مسرعة الأعمال VC4A .

ويقول ثوماس فان هالين رئيس قسم العلاقات الاستثمارية “إن VC4A تثق أن برنامج التمويل الإرشادي هو مفتاح نمو المنطقة والدليل هو زياده عدد الشركات الناشئة الناجحة وكمثال العلاقة الناجحة بين لارا نيسيس مستشارة شركة فيزيت فنتشرز والتي تعد إنجاز جديد في تاريخ الشركات الناشئة”.

وأعلنت الشركة في بيان صحفي، أن المنصة تستحوذ حاليا على 14% من حصة محرك البحث جوجل في مجال السفر و حجز الفنادق والرحلات.

وتقول لارا نيسيس مدير منتج سابق في شركة كريم والمستشارة الحالية لشركة فيزيت فنتشرز: “إن ريادة الأعمال هي محفز مهم للتقدم الاجتماعي والاقتصادي خلال الظروف الصعبة التي نواجهها عالميا و كرواد أعمال شجعان لابد أن نقوم علي حل المشاكل التي تواجه المجتمع لأن هذه هي المساهمة التي نستطيع تقديمها للاقتصاد وتستطيع المساهمة بخلق وظائف جديدة”.

وأعربت لارنس عم سعادتها للانضمام لفيزيت فنتشرز على مدار الأشهر الثلاث الأخيرة وسعيدة بمدي تقدمهم وسرعة تكيفهم مع الظروف المتغيرة وقدرتهم علي بناء استراتيجيات جديده للتوافق مع الظروف العالمية المتغيرة خصوصا أثناء جائحة كورونا ومع ذلك نجح مؤسس الشركة في بناء فريق عمل قوي ولم تتوقف الشركة عن النمو وأنا أتطلع لرؤية مستقبل الشركة المبهر”.

وتعمل المنصة على تجهيز تطبيق دليل السفر الإلكتروني، حيث يمكن المسافر من المقارنة بين أسعار الأنشطة والفنادق وأيضا يمكنهم من حجز رحلات داخل مصر والدفع الكترونيا وترك تقييم لمزود الخدمة.

فيزيت فنتشرز تستعد لإطلاق تطبيق دليل السفر الإلكترونى مطلع العام المقبل

وقالت لارنس، إن فيزيت فنتشرز تستعد لإطلاق التطبيق في مطلع العام المقبل ويعمل عليه فريق مكون من 30 شخصا متخصص في مجالات تقنية مختلفة لتوفير تجربة مصرية محلية في حجز الفنادق إلكترونيا وحجز رحلات داخل مصر من خلال الموقع والتطبيق.

دليل السفر يعتبر الموسوعة الأكثر انتشارا بين المسافرين، حيث يمكنهم البحث عن جميع الأماكن السياحية والأنشطة ومعرفة تقييماتها وأسعارها وترك تقييماتهم بناء علي تجربتهم الشخصية للفندق أو مزود الخدمة.

يخطط فريق عمل دليل السفر لتوفير مزايا التواصل الاجتماعي بين المسافرين حتي يتمكنوا من التفاعل مع التجارب التي يقومون بنشرها.

ومن الجدير بالذكر أن المنصات الأجنبية لحجز الفنادق تجبر العميل علي دفع رسوم أضافية تصل إلى 26% ولذلك يقوم دليل السفر بتوفير أسعار أفضل بدون رسوم إضافية.

يسعي فريق دليل السفر لتوفير أفضل تجربة تقييم وحجز إلكتروني للمسافر تحت شعار: “قارن قبل ما تسافر” حيث يمكن للمسافر مقارنة العروض من أكثر من شركة سياحة ومزود خدمة ومعرفة تقييماتهم قبل الحجز.