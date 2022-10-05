منصة جلاميرا تجمع 1.3 مليون دولار تمويلات بقيادة مجموعة الرياض للمستثمرين الأفراد

أغلقت منصة جلاميرا Glamera العاملة في مجال صناعة التجميل جولتها التمويلية Seed Round بقيمة مليون و300 ألف دولار من “RAI” مجموعة الرياض للمستثمرين الأفراد، مسرعة الأعمال الأمريكية Techstars، شركة إثراء الأعمال للاستثمار الجريء، صندوق 100 Ventures ، وصندوق Lucrative Ventures للاستثمار الجريء بسيليكون فالي، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين الملائكيين.

Glamera هي منصة متكاملة تقدم حلول تكنولوجية لمقدمي خدمات التجميل مثل صالونات التجميل النسائية والرجالية، الجيم، المنتجعات الصحية وخبيرات التجميل من خلال نظام سحابي لإدارة المراكز والمعتمد كمزود فوترة الكترونية، وتمكينهم من تحسين تجربة العملاء من خلال White label، إضافة إلى توصيلهم بعملاء جدد من خلال تطبيق المستخدمين حيث يمكن اختيار وحجز مواعيد فى المركز او الخدمات المنزلية مع إمكانية الدفع أونلاين.

وتأسست جلاميرا في 2019 على يد كل من محمد حسن المدير التنفيذي والشريك المؤسس، وعمر فتحي المدير التقني والشريك المؤسس، استطاعت تغطية أكبر المدن في السعودية مثل الرياض، جدة، الدمام، الخبر، الإحساء، تبوك، حائل، الطائف، القصيم، المدينة المنورة بالسعودية، إضافة إلى القاهرة والإسكندرية بمصر، حيث وصلت إجمالي قيمة المعاملات التي تمت من خلال منصة جلاميرا حوالي 50 مليون دولار حتى الآن.