منصة تيله للهدايا تجمع تمويلا بقيمة 3.75 مليون دولار في جولة ما قبل السلسلة (أ)

أعلنت «تيله» Teeela.com، العاملة في مجال اقتناء الهدايا أونلاين اليوم، عن إغلاقها جولة تمويلية ما قبل السلسلة “أ” بقيمة 3.75 مليون دولار بقيادة الشركة الاستثمارية الإثراء بجودة “Wealth Well”، لإدارة الثروات ومقرها الرياض، وبدعم شركة مضاء للاستثمار، المستثمر الاستراتيجي للجولة التمويلية، وعائلة العقيل، إضافة إلى مستثمرين رئيسيين آخرين.

وسوف يعزز التمويل نمو عمليات «تيله» في دول مجلس التعاون الخليجي والتوسع الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق التواجد الإقليمي للمنصة إلى جانب المقر الرئيسي للشركة في الكويت والتي تستهدف سوق الهدايا في الشرق الأوسط البالغ 30 مليار دولار، بما في ذلك المنتجات العائلية من ألعاب وهدايا الأطفال.

وفي تصريح له حول الجولة التمويلية، قال السيد عبدالوهاب الخليفي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «تيله»: “نحن فخورون بتلقي هذا الدعم الكبير من مستثمرين رائدين في القطاع يؤمنون برؤيتنا التي نطمح من خلالها إلى أن نكون في طليعة مزودي الهدايا العائلية والتجارب الممتعة.

وأضاف الخليفي أن هناك فرصا كبيرة لخدمة سوق الهدايا ونحن نتطلع نحو توفير مجموعة استثنائية من المنتجات وخيارات تغليف الهدايا المخصصة حسب الطلب لتقديم تجربة سريعة وسلسة وممتعة لجميع عملائنا، ونهدف من خلال التمويل إلى تعزيز استراتيجيتنا التوسعية إقليميًا ودعم عمليات تطوير منتجاتنا واستقطاب أفضل المواهب الإقليمية ليكونوا جزءًا من نظامنا البيئي ورحلتنا نحو النمو والازدهار.

ومن جانبه قال عقيل الراجحي، الرئيس التنفيذي لشركة الإثراء بجودة “Wealth Well”، “فريق عمل تيله ملتزم بتقديم حلول تقنية متميزة ومنتجات فريدة، وشركة تيله في موضع قوة يمكنّها من النمو بوتيرة متسارعة من خلال الاستفادة من النمو المتزايد في التجارة الإلكترونية والوصول إلى أسواق متعددة في الخليج العربي والشرق الأوسط.”

وعلّق عبد الله عبد العزيز العثيم، الرئيس التنفيذي لشركة مضاء للاستثمار قائلاً: “أسست «تيله» مكانة قوية في الكويت من خلال التجارة الإلكترونية ومع إنتقاء الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية الصحيحة بإمكانها أن تُحقق نموًا وازدهارًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وهذا النوع من الأعمال يُعد مناسبًا لتلبية متطلبات مبيعات التجزئة العالية للمستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي”.

وتُقدم «تيله» مجموعة واسعة تحتوي آلاف الألعاب الخاصة بالأطفال وخيارات متنوعة لتغليف الهدايا المخصصة حسب الطلب فضلاً عن سرعة تلقي وتلبية الطلبات وتوصيلها في اليوم ذاته، وتقديم ميزة استثنائية وتجربة سريعة وسلسة وممتعة، كما تهدف إلى النمو والابتكار مع فريقها المؤسس وطاقم عملها الذي يضم 60 موظفًا.

ويحظى تطبيق «تيله» بشعبية واسعة وإسم ناجح في أوساط العملاء الذين يبحثون عن هدايا وألعاب الأطفال، حيث بلغ نمو معدلات تحويل الزبائن إلى عملاء واستبقائهم حوالي 5 أضعاف مقارنةً بأسواق التجارة الإلكترونية الأخرى، وضمن إطار استراتيجيتها الهادفة إلى نمو أعمالها وزيادة إنتاجيتها للتوسع إقليميًا، تطمح المنصة إلى زيادة أفراد فريق العمل من خلال استقطاب المواهب والكفاءات الإقليمية الرئيسية كجزء من مرحلة التوظيف خلال النصف الثاني من عام 2022.