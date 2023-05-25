منصة تيك توك تختبر روبوتا للإجابة على الأسئلة والمحادثة

تختبر منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي روبوتا يسمى “تاكو”، يمكنه الإجابة عن الأسئلة ومحادثة مستخدمي التطبيق، وفقاً للصور التي اطّلعت عليها “بلومبرج”.

عندما سُئل أحد ممثلي الشركة عن الميزة، قال إن مؤسسته تستكشف “طرقاً جديدة لإدارة البحث والاكتشاف على تطبيق (تيك توك)” في أسواق مختارة.

قال المتحدث في بيان: “نستكشف دائماً تقنيات جديدة تضيف قيمة إلى مجتمعنا، نتطلع إلى التعلّم من المجتمع حيث نواصل إنشاء مكان يلهم الإبداع ويقود الثقافة”.

يواكب “تيك توك” نظراءه بمجال التقنية مثل “سناب” و”مايكروسوفت” و”جوجل” في تطوير روبوتات الدردشة وأدوات أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، الذي بات أكثر التقنيات صخباً تكتسح الإنترنت في السنوات الأخيرة.

قال دانييل بوتشوك المحلل لدى “ووتشفل” إن اختبار “تاكو” متاح حالياً لعدد صغير من الموظفين، وتعمل شركته في تعقب اختبارات تطوير التطبيقات للمنافسين.

إجراءات صارمة ضد تطبيق تيك توك

يدفع “تيك توك”، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، نحو الذكاء الاصطناعي في وقت مثير للجدل، إذ يتطلع المشرعون في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التطبيق، خوفاً من استخدام الحكومة الصينية البيانات.

هذا الشهر أصبحت مونتانا أول ولاية أمريكية توافق على إجراء يحظر “تيك توك”، إلا أن التشريع يواجه تحديات قانونية.

حالياً يظهر “تاكو” كرمز صغير يشبه الشبح أعلى يمين شاشة التطبيق. بعد النقر على هذا الرمز، يُنقَل المستخدمين إلى برنامج المراسلة الفورية، حيث يمكنهم طرح الأسئلة.

أخبر بوتشوك بلومبرغ أن “تاكو” يمكنه أيضاً تقديم توصيات للمحتوى بناءً على اهتمامات المستخدمين وتفضيلاتهم.

“تاكو هو روبوت محادثة تجريبي”، وفق ما ظهر على إحدى لقطات الشاشة التي شُورِكَت مع “بلومبرغ”، وأيضاً “يمكنه الإجابة عن الأسئلة وإجراء محادثات معك”.

رغم توافر فريق داخل الشركة للذكاء الاصطناعي، فإن أي معلومات يضعها المستخدمون في “تاكو” تُجمَع وتُشارَك مع “مزودي خدمة تابعين لجهات خارجية” لم يُسمَّوا “من أجل تزويدك بإجابات على أسئلتك”، وفق ما جاء بشروط خصوصية الميزة.

وأضاف بوتشوك أن “تاكو” متاح فقط لمستخدمي “تيك توك” الذين تزيد سنهم على 18 عاماً.

يمكن للمستخدمين اختيار حذف بياناتهم، ولكن يُحذَّرون من مشاركة أي معلومات شخصية مع روبوت المحادثة، يُنصَح أيضاً بعدم الاعتماد فقط على الروبوت للحصول على المشورة الطبية أو القانونية أو المالية، لأن “التعليقات الواردة من (تاكو) تُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي وقد لا تكون صحيحة أو دقيقة”.

“عموماً، سيسمح (تاكو) لـ(تيك توك) بالحصول على بيانات أكثر دقة من أي وقت مضى لتقديم محتوى مخصص وموجَّه للغاية إلى المستخدمين الأفراد، كما أن لديه القدرة على إحداث تحول في كيفية استخدام الأشخاص للتطبيق”، وفق بوتشوك.