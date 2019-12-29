منصة تعليم «هيرميس» تستحوذ على الأغلبية في “Option Travel” لخدمات النقل

تمثل عملية الاستحواذ أول نشاط استثماري لمنصة التعليم المصري في القطاع الخدمي للتعليم وخطوة في مسيرة المنصة نحو تأسيس واحدة من أكبر الكيانات المتخصصة في مجال التعليم المدرسي.

أعلنت المجموعة المالية هيرميس ، اليوم الأحد، عن قيام شركة GEMS Egypt for Education Services التي تم تأسيسها بمقتضى الشراكة بين مؤسسة Education GEMS العالمية وصندوق التعليم المصري الذي يديره قطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، بالاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة Option Travel المصرية الرائدة في قطاع خدمات النقل الخاص.

وتأتي صفقة هيرميس في إطار الاستراتيجية التي تتبعها منصة التعليم المصري وتتمحور حول توفير باقة متكاملة من الخدمات التعليمية فائقة الجودة في السوق المصري، حيث تضمنت الصفقة زيادة رأس مال شركة Option Travel للتوسع بالعمليات والأنشطة الأساسية للشركة بالإضافة إلى إطلاق أول خدمة متخصصة في نقل الطلاب في مصر، وذلك لخدمة المدارس التابعة للمنصة وغيرها من المدارس الأخرى.

وفي هذا السياق أوضح محمد كامل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Option Travel، أن استثمار منصة التعليم المصري بـ هيرميس في الشركة يؤكد ثقتها في المقومات الواعدة التي يحظى بها قطاع النقل الخاص المصري، كما يعكس إيمان المنصة بالمكانة المتميزة التي تتمتع بها الشركة في سوق خدمات النقل الخاص.

وأعرب كامل عن بالغ اعتزازه بالصفقة، والتي ستثمر عن التوسع بالعمليات والأنشطة الأساسية للشركة بالإضافة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل خدمة متخصصة لنقل الطلاب.

وتعد Option Travel واحدة من أبرز الشركات الرائدة في خدمات النقل الخاص في مصر، حيث تعمل منذ 12 عامًا على توفير حلول النقل فائقة الجودة للشركات العاملة في الساحة المصرية من خلال أسطول يضم أكثر من 400 مركبة موزعة بين الحافلات وسيارات الليموزين، إلى جانب مجموعة من مراكز الخدمة ومواقف للسيارات بمختلف أنحاء القاهرة الكبرى.

وتعد صفقة الاستحواذ على Option Travel ثالث استثمارات منصة التعليم المصري لـ هيرميس ، حيث تأتي بعد قيامها بالاستحواذ على أربعة مدارس في مدينتي الرحاب ومدينتي منذ مطلع العام الجاري، إلى جانب إطلاق عمليات التطوير والبناء لمدرسة دولية خامسة بمدينة الرحاب في أغسطس الماضي، مما أثمر عن وصول إجمالي السعة الاستيعابية للمدارس التابعة إلى 10 آلاف طالب تقريبًا.

ومن جانبه أوضح كريم موسى، رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن الصفقة تمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية التي تتبعها المنصة بهدف تعزيز التكامل بين جميع أنشطتها وخدماتها ، وخطوة هامة نحو تأسيس كيانًا رائدًا في تقديم باقة متكاملة من خدمات التعليم المدرسي فائقة الجودة.

وبصفته المؤسس والمساهم الرئيسي بشركة Option Travel، من المقرر أن يستمر محمد كامل في منصبه كرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة ومواصلة تولي إدارة الشركة.

وسيتم تقديم الدعم والمساندة لكامل من جانب فريق العمل بالمنصة وشركة خدمات نقل الطلاب School Transport Services (STS) التابعة لمؤسسة GEMS Education، والتي تعد أكبر مزود لخدمات نقل الطلاب في دولة الإمارات العربية، حيث تقوم بنقل 08 ألف طالب يوميًا من خلال أسطول حافلات يضم 2600 حافلة تقريبًا.

وفي سياق متصل، أكد أحمد همام المدير بقطاع الاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن هناك عدة عوامل تدعم المنصة في إطلاق أول خدمة متخصصة لنقل الطلاب في مصر، وأبزرها المزيج الفريد التي تتمتع به شركة Option Travel من مقومات النم والواعدة، وامتثال الشركة للمعايير الدولية وقدرات الإدارة المميزة بقيادة محمد كامل إلى جانب الخبرات العالمية والنماذج الناجحة لشركة STS بالمنطقة.

وشركة GEMS Egypt for Education Services هي شركة مملوكة بالكامل لشركة EFGEMS Education Holding ltd، والمملوكة لكل من صندوق التعليم المصري بالشراكة مع مؤسسة GEMS Education العالمية.

وتأسست الشركة بهدف إنشاء أكبر منظومة لخدمات التعليم المدرسي في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث تشمل محفظة استثماراتها الحالية 5 مدارس في شرق القاهرة بطاقة استيعابية تبلغ 10 آلاف طالب تقريبًا، علمًا بأن عدد الطلاب المقيدين حاليًا بالمدارس التابعة يبلغ حوالي 7 آلاف طالب.

أما شركة Option Travel واحدة من كبرى شركات خدمات النقل الخاص في مصر، حيث تمتلك أسطول مركبات يضم أكثر من 400 مركبة تقوم بنقل 5 آلاف راكب يوميًا، علمًا بأن الشركة تلبي جميع متطلبات سوق خدمات النقل الخاص في مصر سواء للشركات والأعمال أو أنشطة النقل الترفيهية.

وقد نجحت الشركة في التوسع بأنشطتها في سوق النقل المصري وتغطية مختلف شرائحه، حيث تحظى بقاعدة عملاء كبيرة تشمل مؤسسات محلية وإقليمية وشركات متعددة الجنسيات، وتبلغ حصتها السوقية في قطاع النقل الخاص 20% تقريبًا.