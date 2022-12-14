منصة باز للتواصل الاجتماعي تطلق برنامج مكافآت مالية للمستخدمين

أطلقت “باز” المنصة العربية للتواصل الاجتماعي، برنامج مكافآت مالية يُمكّن مستخدميها من تحقيق عوائد مالية من خلال قيامهم بدعوة مجتمعاتهم للتسجيل وإنشاء حسابات على المنصة.

وسيتمكن مستخدمو “باز” الذين وثّقوا حساباتهم وتم ترقيتها للمستوى البرونزي، من خلال تفاعلهم على المنصّة، من تلقي مكافآت مالية عن التسجيلات الجديدة التي تحدث من خلال دعوتهم لأصدقائهم. وقد تم تنشيط النسخة التجريبية من هذه الميزة في أربع دول عربية منهم مصر والأردن والعراق والجزائر، مع خطط للتوسع في أسواق أخرى بجميع أنحاء المنطقة.

وتسعى “باز” من خلال برنامج المكافآت، إلى زيادة انتشار المنصة وتوسيع دوائر مستخدميها ليتمكنوا من تكوين مجتمعاتهم في العالم العربي عبر مكافأة مستخدميها المخلصين بجني المكافآت المالية بواسطة استخدام المنصة.

وباستضافتها أكبر تجمع للمجتمعات العربية على الإنترنت، تهدف “باز” إلى تشجيع المستخدمين على الانضمام إلى المجتمعات التي تشترك في نفس الاهتمامات.

وتعليقًا على إطلاق البرنامج، قال مصعب شرايري، الرئيس التنفيذي لشركة “باز”: “فخور جدا بإطلاق برنامج المكافآت الذي يعتبر المرحلة الأولى من خطط باز لتمكين المستخدمين من مشاركة العوائد في مراحل لاحقة. كما أن البرنامج يُعتبر حافزا تشجيعيا لظهور قادة مجتمعات ومؤثرين نشطين، ولتكوين مجتمعات متنوعة تشترك في الشغف والاهتمامات في بيئة آمنة. بحيث تُجري هذه المجتمعات نقاشاتها من خلال عدة ميزات توفرها المنصة”.

وسيتمكن المستخدمون الذين يستوفون شروط برنامج المكافآت، من كسب ما يصل إلى 200 دولار أمريكي و50 دولارًا أمريكيًا كحد أدنى.

يشار إلى أنه تم إطلاق منصة “باز”، والتي تضم حاليًا أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم، بنجاح في نوفمبر 2020 في الأردن، ومكاتبها الرئيسي في العاصمة الأردنية عمان. وبعد فترة وجيزة توسعت إلى أسواق أخرى في جميع أنحاء المنطقة مثل تونس ولبنان وفلسطين والجزائر والعراق ومؤخرا مصر.