منصة «باز» تعلن عن إطلاق برنامج مكافآت مالية خاص لعملائها

أطلقت منصة باز المتخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، برنامج مكافآت مالية يُتيح لمستخدميها تحقيق عوائد مالية من خلال دعوتهم لأصدقائهم، مما ساعد في نمو المجتمعات على المنصة لا سيما مع توفير باز ميزات كالغرف الصوتية والأدوات الداعمة للمجتمعات لتعزيز المحتوى العربي القيّم ليتمتع المستخدم العربي به ويهدف البرنامج في مرحلته الأولى على تشجيع المستخدمين لإنشاء مجتمعاتهم التي ستكون في المرحلة المقبلة الركيزة الأساسية لإثراء المحتوى ومشاركة العوائد المالية.

وبهذا الخصوص قال مصعب شرايري الرئيس التنفيذي لشركة «باز» : “خلال شهر رمضان المبارك شهدنا نموًا كبيرًا في السوق المصرية وأعدادًا ضخمة لمجتمعات مصرية جديدة على المنصة وإقبالًا لافتا للمستخدمين على هذه المجتمعات، حيث كنا من أكثر المنصات تحميلًا ضمن فئة تطبيقات التواصل الاجتماعي”.

وحضر حفل السحور، العالم المصري د. أحمد برادة أستاذ طب وجراحة العيون، د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إبراهيم عوف مدير إدارة الاستثمار بالجهاز الوطنى للاستثمار والإدارة، والفنانة القديرة سميرة أحمد، والنجوم دينا عبدالله ووفاء عامر ومي سليم، والمنتج صفوت غطاس، والمنتج محمد فوزي، والإعلامية إيمان أبو طالب.

كما حضر الحفل: النائب أحمد علي، والإعلامي سمير عمر مدير مكتب سكاي نيوز بالقاهرة، والكاتبة الصحفية آمال عثمان، والإعلامية منى سلمان، والإعلامية منى مصيلحي، والإعلامية ياسمين فهمي، ومها بهنسي ومحمد السماحي وأحمد أبوطالب، وداليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، والإعلامي رجائي رمزي، والفنان شريف خير الله، والنجم كمال أبورية، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق ورئيس مجلس إدارة أكاديمية سينيميديا، ورسام الكاريكاتير عمرو فهمي، والكاتبة الصحفية مها مدبولي، ومن الشخصيات العامة، لمياء عزام، عبير الجميل، د. محمد هلال، ورجل الأعمال فتحي السويفي وزوجته، والسفير أحمد الزيني، وشروق برهم الرئيس التنفيذي للتسويق لمنصة “باز”.

وتسعى “باز” لأن تكون أكبر تجمع للمجتمعات العربية الرقمية على الإنترنت، توفر لمستخدميها مجموعة متنوعة من الأدوات الحديثة والمتقدمة والمبتكرة والتي تشمل “الغرف الصوتية”، و”البث المباشر” و”المكالمات بالصوت والصورة”، لتمكن مستخدميها بذلك من تكوين مجتمعاتهم وصناعة المحتوى القيم، والدخول في مناقشات حقيقية وبناءة. وتهدف المنصة إلى مراعاة القيم والثقافات المختلفة والمتنوعة وعلى وجه الخصوص قيم وثقافات المنطقة العربية.

وتم إطلاق منصة “باز”، بنجاح في نوفمبر 2020، لتكون مكاتبها الرئيسية في العاصمة الأردنية عمان. وبعد فترة وجيزة توسعت إلى أسواق أخرى مطلقة حملاتها التسويقية في مختلف أنحاء المنطقة مثل تونس ولبنان وفلسطين والجزائر والعراق ومؤخرا مصر.