منصة «بارك» للتسويق العقاري تستأنف مفاوضاتها مع مطورين في 3 دول بعد انحسار «كورونا»

تستهدف تلقي من 3 إلى 4 آلاف طلب من خدمة (اطلب عقار)

تستهدف شركة بارك barek لخدمات التسويق العقاري أونلاين استئناف المفاوضات مع مطورين عقاريين فى أسواق أمريكا وكرواتيا والبرتغال بعد انحسار وباء فيروس كورونا.

وقالت ثريا فدا الدين رئيس الشركة إن المباحثات تتناول دراسة إتاحة الوحدات السكنية الخاصة بالمطورين من الدول الثلاث على منصتها الإلكترونية.

موضحة أن بارك هي عبارة عن منصة تسويق إلكتروني متكاملة فى قطاع العقارات تربط البائع بالمشتري من خلال إتاحة خدمات بيع وإيجار ومشاركة .

وأكدت ثريا لـ”المال” أن المنصة بدأت عملها فى شهر أبريل 2019، وتستهدف مساعدة المستخدمين على اتخاذ القرار المناسب أونلاين دون الاحتكاك بمكاتب السماسرة أو دخول أى وسطاء خاصة مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي منعًا لانتشار عدوى الإصابة بالفيروس.

وأضافت أن “بارك” تتيح للعميل تصوير وعرض العقار بواسطة تقنية 360 درجة وتكنولوجيا الواقع الافتراضي virtual reality، ويتم التحقق من كل المعلومات ومستندات ملكية الوحدة عن طريق فريق عمل متخصص على أعلي مستوى.

كما تستهدف الشركة أيضًا تلقي من 3 إلى 4 الآف طلب بالاحتياجات السكنية للعملاء عبر منصتها بنهاية العام الحالي من خلال خاصية (اطلب عقار).

70 إلى 80 ألف عدد الزيارات شهريًا

واعتبرت أن الاستثمار فى شراء العقارات يعد الملاذ الآمن فى ظل الأزمة الراهنة، مبينة أن المنصة تستقبل من 70 إلى 80 ألف زيارة شهريًا، وتشتمل على وحدات سكنية (شقق) وفيلات وأراضٍ زراعية وأخرى صالحة للبناء وجراجات.

ولفتت إلى أن الشركة أجرت خلال فبراير ومارس الماضيين زيارات إلى 14 مدينة أخرى بخلاف القاهرة والإسكندرية لاكتشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بها، مثل أسيوط والزقازيق وسوهاج والمنصورة وطنطا والأسماعيلية والسويس.

الوباء غيَّر سلوكيات المستهلكين إلى الوحدات السكنية القديمة

فى سياق متصل، أشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرا ملحوظا فى سلوكيات العملاء نحو شراء الوحدات السكنية القديمة بأسعار معقولة فى عدة مناطق، منها وسط البلد والمهندسين ومدينة نصر كبديل عن امتلاك أخرى داخل التجمعات السكانية المغلقة (الكومباوند) والشراء فى المشروعات الجديدة تحت الإنشاء.