منصة الموقع تجمع 500 ألف درهم تمويلات من مسرعة الأعمال «hub 72»

حصلت منصة «الموقع» المصرية الناشئة لمستلزمات البناء على تمويل من مسرعة الأعمال «hub 72» بقيمة 500 ألف درهم، مقابل استحواذ الأخيرة على حصة من أسهمها .

قال إبراهيم أنور، الشريك المؤسس للموقع، إنها تعتزم توظيف التمويلات فى التوسع بالسوق الإماراتية كنقطة انطلاق نحو الانتشار فى بقية دول منطقة الخليج، منوهًا بأن خدمات المنصة متوافرة حاليًا فى دول مصر والسعودية، عبر التعاقد مع نحو 11 ألف مقاول.

وأوضح «أنور» -فى تصريحات لـ«المال» أن «الموقع» تلقت خلال المرحلة الماضية عرضًا للاستحواذ عليها من قبل شركة سعودية رفض تسميتها ولكنه تم رفضه، لافتًا إلى أن المنصة تعتزم زيادة عدد موردى مواد البناء فى المملكة بنحو 100 مورد.

وأشار إلى أن منصة الموقع تستهدف تنفيذ طلبات بقيمة 30 مليون دولار، إلى جانب 50 مليونا إيرادات خلال السنوات الخمس المقبلة

وتأسست الموقع عام 2017 بواسطة ثلاثة رواد أعمال، هم إبراهيم أنور، ومحمود حبيب، ومحمد ثابت. وتعمل المنصة على تسهيل عملية شراء مواد البناء من المستخدمين ومساعدة الموردين على استقطاب المزيد من العملاء، إذ تتيح طلب عروض أسعار من مختلف الموردين للحصول على الخيار الأنسب.

ونجحت الشركة منذ تأسيسها فى حصد جولات تمويلية بقيمة 400 ألف دولار من «مستثمرين ملائكة» مصريين وسعوديين وأجانب، فضلًا عن حاضنات ومسرعات أعمال منها flat6labs المصرية.