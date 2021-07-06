منصة «الطبي» و«ريكيت بينكيزر» تعقدان شراكة للتوعية بالمخاوف الصحية الأكثر شيوعًا

وقعت شركة (الطبي) المتخصصة في تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة (ريكيت بينكيزر) متعددة الجنسيات.

وتم توقيع الاتفاقية بمقر شركة ريكيت بينكيزر بالإمارات العربية المتحدة في مطلع يونيو الحالي.

يهدف التعاون المرتقب إلى تقديم سلسلة من برامج التوعية والإرشادات الطبية حول الأمراض والحالات الصحية الشائعة مثل الارتجاع المَعِدي المريئي، والتهاب الحلق، والصحة الجنسية (والإنجابية)، مع التركيز على التأثيرات السلبية للإفراط في استخدام الأدوية القوية مثل المضادات الحيوية ومثبطات مضخة البروتون (PPIs).

بالإضافة إلى التعريف بأنماط الحياة السليمة التي ينصح باتباعها.

وقال جليل اللبدي، المؤسس والرئيس التنفيذى لـ (شركة الطبى) أن اختيار شركة ريكيت بينكيزر العالمية لمنصة الطبي لعقد اتفاقية طويلة الأمد والتوسع في سبل التعاون، وذلك بعد النجاح الذي حققناه سويا خلال العام الماضي وفي ظل أزمة كوفيد-19 العالمية.

وتابع :”نأمل من خلال مجهوداتنا المجتمعة مع ريكيت بينكيزر أن نتمكن من إشراك عملائنا في المناقشات التي تخص صحتهم وسلامتهم، فضلًا عن خدمة أعداد أكبر من المستخدمين وفي تخصصات أكثر تنوعًا ومنها ما يتعلق بمجموعة المنتجات الصحية التابعة/ مجال خبرة الشركة.”



وبدوره، علق أيمن شرايحة – العضو المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات لـ (شركة الطبى) أن (الطبي) هو الموقع الرائد في منطقة الشرق الأوسط لتوفير أحدث حلول التحول الرقمية لشركات الأعمال، خاصة في مجال السلع الاستهلاكية سريعة التداول.

وتمكنت منصة الطبي بالتعاون مع العلامة التجارية (جافيسكون) التابعة لريكيت بينكيزر ومع الأطباء ذوي الخبرة من زيادة الوعي بمشاكل الجهاز الهضمي والوصول إلى أكثر من 3 ملايين شخص في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن طريق الحملات عبر الإنترنت وخلال الفترة رمضان 2021.

كما ساعدت منصة الطبي في عمل استطلاعات رأي دقيقة للأطباء والأمهات بخصوص منتج بيفباف في نفس المنطقة.

بالإضافة إلى كسر الحواجز النفسية وإمكانية الوصول إلى النصائح الخاصة بالصحة الجنسية.

من خلال تقديم استشارات صحية مجانية وعن بُعد برعاية العلامة التجارية (ديوركس)، وتمكين المستخدمين من تلقي تقييم طبي موثوق به بطريقة خاصة وسرية وآمنة تمامًا.”



ومن جانب شركة (ريكيت بينكيزر)، أفاد عمران يوسف – رئيس قطاع التسويق ب(ريكيت بينكيزر) الشرق الأوسط، أنه: “من خلال منتجاتنا ومبادراتنا، نسعى في ريكيت إلى حسن استغلال تأثير علاماتنا التجارية في حماية ورعاية المجتمعات، وتمكينهم من أن يعيشوا حياة أكثر نظافة وصحة.

كما تلعب علاماتنا التجارية أدوارًا واضحة في المجتمع، ومنها (جافيسكون) و(ديتول) و(سترسيلز) و(ديوركس)؛ وخاصة بالتحالف مع منصة رقمية هامة مثل (الطبي).

وتابع أنه عندما يتعلق الأمر بالمخاوف الصحية الشائعة، بإمكاننا معًا تثقيف المستهلكين بشكل أفضل حول سبل الوقاية والعلاج. فضلًا عن ذلك، فنحن نلتزم بتقديم الدعم اللازم والاستثمار في عملية التحول الرقمي؛ مثالًا علىى ذلك، تقديم الخدمات الطبية عن بُعد في جميع أنحاء المنطقة. ويسعدنا أن نكون شريكًا مؤسسًا لـمنصة (الطبي) لخدمة شعوب العالم العربي.”

الطبي هو المنصة الأولى في الوطن العربي التي تقدم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد وتتيح للمرضى التواصل مع الأطباء المعتمدين مباشرة بمكالمة هاتفية أو محادثة نصية، ويفوق حجم الزائرين شهرياً لموقع الطبي الإلكتروني حوالي 15 مليون زائر.

يعمل الطبي على أكثر من مليون صفحة للمحتوى الطبي العربي عبر الإنترنت وتقديم المعلومة الطبية الموثوقة لمن يحتاجها، إلى جانب تقديم خدمة الاستشارات الطبية عبر الإنترنت في كافة دول الوطن العربي؛ انطلاقًا من وجود حوالي 400 مليون شخص في العالم العربي يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية، بما فيها إمكانية الحصول على المعلومات والنصائح الطبية.

حيث إن أكثر من 70% من زيارات الأطباء غير ضرورية وتزيد العبء على النظام الصحي. الطبي هي المنصة الطبية العربية الأكبر التي تُعنى بتقديم المحتوى الطبي الموثوق للقارئ العربي، بأقلام آلاف الأطباء من ذوي الخبرة والمعتمدين.

وقد حاز موقع الطبي على جائزة أفضل محتوى صحي رقمي (World Summit Award) وعلى جائزة شواب لأفضل مؤسسة اجتماعية (The Schwab Foundation for Social Entrepreneurship).