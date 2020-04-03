منصة «الطبي» تقدم خدماتها بالمجان في العراق

استقبلت 200 ألف استشارة عن كورونا خلال 3 أسابيع من المنطقة

أعلنت منصة الخدمات الطيبية أونلاين “الطبي”، عن إتاحة خدماتها بالمجان فى العراق، وذلك بالشراكة مع البنك الوطني العراقي وشركة اتصالات زين العراقية ونقابة الأطباء العراقية .

وبحسب البريد الإلكتروني الذي أرسلته الشركة لعملائها وحصلت “المال” على نسخة منه، فإن المنصة تستهدف تقليل مخاوف المستخدمين من خلال ربطهم بشبكة من الأطباء المعتمدين للرد على استفساراتهم سواء كانت متعلقة بفيروس كورونا المستجد أو أى أمراض أخري ضمن خططها لدعم منظومة العلاج عن بعد .

وقالت إنها استقبلت على مدار الثلاث أسابيع الماضية نحو 200 ألف استشارة طيبية عن بعد أكدت خلالها على ضرورة البقاء فى المنزل منعا لانتشار عدوي الإصابة بفيروس كورونا .

وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات أمس الخميس، عن إتاحة خدمة الاستشارات الطبية المجانية عن فيروس كورونا بالتعاون مع منصة “الطبي” على رقم 16445، فضلا عن الاتصال بالأرقام الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانًا للمتصلين.

وكذلك إضافة 200 مقعد إضافي في مراكز المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.

والطبي موقع إلكترونى وتطبيق على أجهزة الهواتف الذكية يقوم بنشر معلومات طبية للمستخدمين تغطى أقسام متنوعة منها أخبار طبية، وقاموس طبى، وأسئلة وأجوبة، ومقالات طبية، وصور طبية، وفيديو، ودليل طبي.

ويتضمن أكثر من 1.5 مليون صفحة طبية تغطى كافة الموضوعات الصحية التى تهم المجتمع لزيادة الوعى الصحى.

ويقدم تلك النصائح والارشادات أكثر من 10 آلاف طبيب، إلى جانب أكثر من 600 ألف سؤال تتم إجابتها سنويا من مقدمى الرعاية الصحية والأخصائيين ، بالإضافة إلى 45 ألف مصطلح طبى من أمراض وأعراض، وطرق علاج.

