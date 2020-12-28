اتصالات وتكنولوجيا

منصة البث الحي VLIVE تتجاوز 100 مليون عملية تنزيل حول العالم

85%من مستخدمي منصة VLIVE من دول مختلفة
أحمد فراج 2:25 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20 2:25 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20

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أعلنت شركة نيفر Naver ، أكبر مشغل لبوابة الإنترنت في كوريا ، اليوم الاثنين أن منصة البث الحي “في لايف”  VLIVE التابعة لها تجاوزت 100 مليون عملية تنزيل على مستوى العالم، بحسب وكالة يونهاب.

نيفر أطلقت منصة VLIVE عام 2015

وأطلقت نيفر منصة VLIVE، في عام 2015، وهي تسمح لمشاهير البوب الكوري ببث فيديوهات حية على الإنترنت والدردشة الحية مع جمهورهم حول العالم، وقد لاقت منصة VLIVE رواجا واسعا فى الآونة الأخيرة.

85% من مستخدمي منصة VLIVE من الخارج

وقالت نيفر Naver إن 85% من مستخدمي منصة VLIVE من الخارج، وهي متاحة على الإنترنت، ومنصتي جوجل أندرويد وآبل أي أو إس.

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وأضافت أن عدد عروض حفلات نجوم البوب الكوري الحية على منصة VLIVE ارتفع بنسبة 1.4% على أساس سنوي هذا العام، في حين ارتفع عدد اللقاءات المباشرة مع الجمهور على المنصة إلى أكثر من الضعف.

كما ارتفع عدد مستخدمي العضوية المدفوعة على منصة VLIVE 1.9 مرة هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

نيفر Naver ترجع أداء منصة VLIVE الجيد إلى جائحة كورونا

وتعزي نيفر Naver أداء منصة VLIVE الجيد إلى جائحة كورونا، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة.

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وتتعاون نيفر Naver مع وكالات المواهب المحلية لتقديم محتوى فريد، بما يشمل تعليم رقصات البوب الكوري وفعاليات بث حي حصرية.

فى سياق متصل، أعلنت وكالة إس إم إنترتينمنت اليوم الاثنين أنها ستعقد حفلا مجانيا على الإنترنت في أول أيام الجديد للترفيه عن الذين يكافحون ضد جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم.

وقالت الوكالة إن حفل “إس إم تاون لايف”سيتم بثه يوم الجمعة على منصات التواصل الاجتماعي بما يشمل يوتيوب وتويتر وبيوند لايف، قناة البث على الإنترنت التابعة لشركة نيفر.

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وتحت مفهوم “الثقافة الإنسانية” سيقدم أفضل نجوم إس إم بما يشمل تي في إكس كيو، وسوبر جونيور، وتيه يون من جيل الفتيات، وتيمين من شينهي، وبيكهيون وكاي من إكسو، وريد فيلفت، وإن سي تي عروضا في الحفل المجاني.

وقالت “إس إم” إن المشروع يهدف لمنح الأمل للناس حول العالم ممن يعانون بسبب كوفيد-19.

ويقوم كبار فناني وكالة إس إم منذ عام 2008 بجولات مشتركة للكثير من المدن العالمية مثل نيويورك وباريس وطوكيو وبكين وبانكوك وسنغافورة ودبي وغيرها لتقديم حفلات تحت اسم “إس إم تاون لايف”.

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بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

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