منصة «إي-يوث» تستهدف مليون مستخدم

قالت فرح أسامة، مديرة الشراكات لمنصة “إي يوث ” للخدمات التعليمية والتدريبية، إنها تستهدف استقطاب مليون مستخدم بنهاية العام الجاري، مضيفة أن المنصة شهدت زيادة في عدد مستخدميها وصلت إلى 50 ألف مستخدم خلال الربعين الأولين من العام الجاري .

وأشارت “أسامة” إلى أن المنصة تستهدف الشباب من سن 18 إلى 35 عاما و تقدم لهم خدمات تعليمية و تدريبية في مجالات ريادة الأعمال و التنمية الشخصية، إلى جانب تطوير مهاراتهم التوظيفية وفقا لمتطلبات سوق العمل و إيصالهم بالشركات التي لديها وظائف شاغرة.

و أضافت أن المنصة تعتزم توظيف العديد من صناع المحتوى , بهدف تقديم أفكار إبداعية لرفع كفاءة حملات التسويق الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة .

و تابعت إن الخدمات التعهيدية تقدم بشكل مباشر إلى العديد من المؤسسات و الهيئات الحكومية و الدولية، مثل : بنك مصر و المعهد المصرفي و وزارة الشباب و الرياضة و وزارة الصحة، بالإضافة إلى المؤسسة الالمانية للتعاون الدولي “GIZ” و شركاء توظيف مثل شركة “FINE” و عدة بنوك بالقطاع الخاص .

وألمحت إلى أن المنصة نجحت في حصد تمويل من إحدى صناديق الاستثمار يتم الإعلان عن قيمته قريبا.

جدير بالذكر أن منصة” E-Youth” تأسست عام 2016 و نجحت في تخريج 910 آلاف متدرب وتأهيلهم على مهارات سوق العمل المختلفة.