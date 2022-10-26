منصة إيزي عمرة.. برامج عديدة تلبي كل شرائح المعتمرين بأسعار تنافسية

توفر منصة إيزي عمرة، المعتمَدة من وزارة الحج والعمرة السعودية (مقام) لإصدار التأشيرات للمصريين بكل سهولة ويسر، برامج عديدة تلبي كل الشرائح بأسعار تنافسية، لخدمة وإرضاء المعتمرين والحجاج من كل أنحاء العالم، وأعلنت السعودية، من خلال مؤسسة «سياد القابضة»، عن إطلاق منصة إيزي عمرة جديدة للمعتمرين، لإصدار التأشيرات للمصريين بكل سهولة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن منصة إيزي عمرة والرابط والخدمات المقدمة للمصريين.

رابط منصة إيزي عمرة.. الحصول على التأشيرات

قالت مؤسسة سياد القابضة، إن منصة إيزي عمرة معتمَدة من وزارة الحج والعمرة بالسعودية، لتسهيل الإجراءات والخدمات على المعتمرين المصريين، سواء في الحصول على التأشيرات أو أداء المناسك.

ويمكن زيارة منصة «إيزي عمرة»من خلال الضغط على هذا الرابط https://www.easyumrah.com/default.aspx.

منصة إيزي عمرة.. توفر الرقم المرجعي لإصدار التأشيرات

تقدم منصة إيزي عمرة خدماتها للشركات المنظمة للعمرة، وتوفر الرقم المرجعي لإصدار التأشيرات من منصة «مقام» التابعة لوزارة الحج والعمرة السعودية.

توفر منصة إيزي عمرة كل السبل للمعتمرين لأداء مناسك العمرة بكل سهولة من خلال أدوات مؤسسة «سياد القابضة» التي تمتلكها من فنادق في المدينة من بينها «أنوار المدينة، موفنبيك، وسجى المدينة»، ويتم التعاون مع باقة متميزة من فنادق مكة المكرمة القريبة من الحرمين الشريفين.

كما توفر منصة إيزى عمرة برامج عديدة تلبي كل الشرائح بأسعار تنافسية، لخدمة وإرضاء المعتمرين والحجاج من كافة أنحاء العالم، وذلك وفقًا لما صرح به عبد العزيز خوقير المدير التنفيذي لمؤسسة الحسام للعمرة السعودية التابعة لـ مؤسسة «سياد القابضة».

منصة «نسك» السعودية

وأعلنت السعودية فتح باب التقديم في منصة «نسك» السعودية للحصول على تأشيرة العمرة دون قيود أو شروط صحية بالنسبة للمعتمرين القادمين من مصر ودول العالم،

وذلك من خلال طرح برامج وعروض خاصة للمصريين بسعر 4400 جنيه مصري لمدة 5 ليال في مكة المكرمة، دون الضريبة، شاملة التأشيرة والإقامة والإنتقالات الداخلية من المطار إلى الفندق والحرم المكي.

خطوات الحصول على تأشيرة العمرة عبر منصة «نسك»