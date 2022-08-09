منصة «إسأل» تقدم دعمها للمرأة خلال فعالية البطولة النسائية Women Championship

أعلنت “إسأل”، المنصة الإلكترونية المتخصصة في تقديم استشارات الصحة البدنية والنفسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دعمها تمكين المرأة وذلك خلال الفعالية الرئيسية للبطولة النسائية (Women Championship)، وفق بيان.

وتنظم الفعالية في العاصمة المصرية في 21 سبتمبر المقبل تحت رعاية المجلس القومي للمرأة.

وسيتم التركيز على تمكين المرأة لتكون عاملاً فعالاً في تغيير الأسر والمجتمع , مع توقع حضور أكثر من 300 مشارك في هذه الفعالية.

منصة إسأل تشارك في مشاريع تنمية و توعية المرأة نوفمبر المقبل

ووفق البيان، سيتم التبرع بحوالي 50% من حجم الرعاية لتنمية المرأة في المناطق الريفية , حيث سبق لمنصة “إسأل” أن شاركت في حفل إطلاق الفعالية التي أبدت التزامها بالمشاركة في مشاريع تنمية وتوعية المرأة التي سيتم إطلاقها في المناطق الريفية في مصر في شهر نوفمبر المقبل.

وتعد منصة “إسأل” من كبار المناصرين لقضية تمكين المرأة، حيث تهدف من خلال هذا الدعم إلى تمكين المرأة في مصر، وسيشارك العنصر النسائي في الشركة في هذه الفعالية.

و سيكون للعنصر النسائي جناح مخصص لنشر الوعي بين النساء والمشاركين والفرق من المؤسسات الأخرى حول دور المنصة في المجتمع المصري، إذ تهدف “إسأل” إلى تعزيز مبادرات تمكين المرأة، وزيادة الوعي حول الصحة والعافية في مصر.

إسأل تنظم ورشتي عمل خلال فعاليات البطولة

ستقوم منصة “إسأل” بتنظيم ورشتي عمل الأولى تحت عنوان “الرعاية الذاتية للمرأة وإدارة الإجهاد”، والتي ستقدمها الخبيرة في “إسأل” أماني عبد العال، اختصاصية علم النفس السريري واستشارات العلاقات الزوجية والأسرية،تناقش فيها إدارة الإجهاد وموارد الدعم وتقنيات الاسترخاء ومهارات الرعاية الذاتية المطلوبة؛ والثانية تحمل عنوان “أخطاء التفكير المعرفي لدى المرأة”.

اما الثانية تحمل عنوان “أخطاء التفكير المعرفي لدى المرأة”، والتي ستقدمها الخبيرة في”إسأل” أميرة آلبرت، استشاريةالزواج، تناقش فيها دورة أخطاء التفكير والأخطاء المعرفيةوإعطاء أمثلة عن هذه الأخطاء وكيفية استبدال الأفكار السلبية بأخرى إيجابية.

انشطة بناء الفرق

وسيستضيف الحدث مشاركات من منظمات مختلفة، حيث سيتنافسن في أنشطة بناء الفرق، بالإضافة إلى تحديات مصغرة مثل إسقاط التمثال وتخطي الأشياء وكرة البولينغ ولعبة “جينغا” ولعبة الـ 5 عوائق .

وسيمثل فريق مؤلف من 10 أشخاص كل شركة، حيث سيحصل المشاركون على فرصة التواصل مع قيادات نسائية من مختلف الشركات والاطلاع على مواضيع مثل المرأة في القيادة والصحة النفسية للمرأة والتنوع الجنساني وغيرها.

رسوم الإشتراك

وتبلغ رسوم المشاركة في هذه الفعالية 1800 جنيه مصري للشخص الواحد، في حين تبلغ 20.000 جنيه مصري للفريق، و يغطي المبلغ نفقات مكان إقامة الفعالية وتقديم الطعام وإدارة العلامة التجارية.

وفي حال رغبت الشركة بالمشاركة بفريق ثاني، فيتوجب عليها دفع رسوم بقيمة 15.000 جنيه مصري.

وتوظف “إسأل” في منصتها خبرات أكثر من 470 استشاريا وخبيرا لتقديم الاستشارات في مجموعة واسعة من المجالات مثل الطب والطب النفسي واللياقة البدنية والتغذية. ويمكن للمستخدمين الحصول على خدمات المنصة من خلال تطبيق (رسائل نصية، مكالمات فيديو/صوت، خدمات طبية منزلية).