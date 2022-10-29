منصة أنا المعلم.. خطوات الاستخدام وطريقة تفعيل كوبونات المدرسين

تقدم منصة أنا المعلم خصومات على عدد كبير من المنتجات والخدمات لمعلمي مصر، ويتيح البرنامج للمعلمين المتميزين كوبونات شراء مجانية تقديرا لأعمالهم المميزة كمبادرة رد الجميل للمعلم المصري، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل كوبونات الشراء التي سوف تتاح لمعلمي مصر ضمن مبادرة أنا المعلم بدءا من الشهر القادم.

بوابة “المال نيوز” ترصد في التقرير التالي خطوات ومميزات وخدمات منصة أنا المعلم التى يحصل عليها المعلمون وأعضاء هيئة التدريس.

منصة أنا المعلم.. كل ما تريد معرفته عن البرنامج

ومن جانبها، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات استخدام منصة أنا المعلم مؤكدة أنها تتمثل في:

يتاح تسجيل الدخول على منصة أنا المعلم من خلال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالمعلم

اختر العرض المتاح لك ولأسرتك.

بمجرد اختيار العرض ستظهر كلمة احصل على العرض ويتم تفعيل العرض.

توجه للفرع التجاري الخاص بكود الخصم وقم بإظهار كود الخصم للكاشير حتى يتم تأكيد عملية الشراء بالتخفيض.

ستتلقى رسالة نصية على تليفونك المحمول تؤكد نجاح عملية الشراء.

تتمثل تفاصيل استفادة المعلمين من كوبونات الشراء المتاحة لهم ضمن مبادرة أنا المعلم في الآتي:

يحصل المعلمون على كوبونات بناء مؤشرات الأداء التربوي المرتبطة بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة كالتنمية المهنية المستدامة، وغسهامات المعلم في برامج التطوير ومستويات الأداء للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة.

يتم معرفة المعلمين الذين يتناسب أداؤهم مع مؤشرات الأداء التربوية التي تم تحديدها ثم يتم تحديد أرقام التليفونات باستخدام منصة أنا المعلم.

يرسل للمعلم رسالة على رقم هاتفه المسجل بكود القسيمة المالية وكل المعلومات المطلوب معرفتها ، ويمكن أيضا للمعلم التعرف على جميع المعلومات من خلال المنصة الخاصة بالمعلمين الذذين جار تميزهم.

يتوجه المعلم للفرع ليحصل على العرض ويستفيد من القسيمة المالية بإظهار الكود المفعل.

منصة أنا المعلم.. خصومات مميزة لمعلمي تقديرا لجهودهم في بناء مصر

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة أنا المعلم وسند المعلم ويتم تفعيل المبادرة والمشروع بداية من الشهر المقبل، وقالت وزارة التربية والتعليم إن البرنامج تطلقه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويشارك فيه جميع تجار مصر.

توفر منصة أنا المعلم المشاركة في سوق الخصومات ويضم عروض متنوعة بالعديد من العلامات التجارية وبها منح خصومات مميزة لمعلمي مصر تقديرا لجهودهم في بناء مصر.

ـ منصة “أنا المعلم” هو برنامج تطلقه الوزارة لتمييز كل المعلمين.

ـ يشارك فيه شبكة من تجار مصر.

ـ يتم تمويل مرحلته الأولى من البنك المركزي.

ـ البرنامج يوفر للمعلمين الوصول إلى سوق يضم المئات من العلامات التجارية.

ـ مشروع أنا المعلم يمنح أعضاء هيئة التدريس خصومات مميزة على السلع.

ـ يمنح البرنامج للمعلمين كوبونات بقيمة مالية وفق مؤشرات أداء محددة مسبقًا.

ـ يمكن للمعلمين باستخدام الكوبونات شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم.

ـ يرتبط مشروع أنا المعلم بمؤشرات الأداء التربوي للمعلمين.

ـ ترتبط مؤشرات الأداء التربوى بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة من بينها: التنمية المهنية المستدامة، وإسهامات المعلم في برامج التطوير، ومستويات الأداء للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة.

ـ يهدف المشروع إلى تأكيد أهمية دور المعلمين في المجتمع وبناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين، وتحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع، فضلًا عن تأكيد دعم الوزارة للمعلمين المتميزين.

منصة أنا المعلم.. المشاركة في سوق الخصومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برنامج منصة أنا المعلم للمعلمين، موضحة، أن منصة أنا المعلم تطلقه الوزارة ويشارك فيه جميع تجار مصر.

وتوفر منصة أنا المعلم المشاركة في سوق الخصومات ويضم عروضا متنوعة بالعديد من العلامات التجارية وبها منح خصومات مميزة لمعلمي مصر تقديرا لجهودهم في بناء مصر.

منصة أنا المعلم.. خطوات الحصول على أسواق الخصومات

فيما يلي خطوات الحصول على أسواق الخصومات ببرنامج أنا المعلم:

1.يتم التسجيل من خلال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالمعلم على المنصة

2.يمكن للمعلم استشكاف كل العروض المتاحة واختيار العرض المناسب له

3.بمجرد اختيار العرض سيظهر كلمة احصل على العرض وسيتم تفعيله

4.يتوجه المعلم للفرع ليحصل على الخصم بإظهار الكود المفعل.

وفيما يخص كوبونات الشراء فيما يلي:

تظهر مؤشرات الأداء التربوي بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة كالتنمية المهنية المستدامة وغسهامات المعلم في برامج التطوير.

2.يتم معرفة المعلمين الذين يتناسب أداؤهم مع مؤشرات الأداء التربوي التي تم تحديدها ثم يتم تحديد أرقام التليفونات باستخدام منصة انا المعلم.