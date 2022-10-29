منصة أنا المعلم.. تجار مصر يبادرون المعلمين بعروض متنوعة في سوق الخصومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برنامج منصة أنا المعلم للمعلمين، موضحة أن منصة أنا المعلم تطلقه الوزارة ويشارك فيه جميع تجار مصر، وتوفر منصة أنا المعلم المشاركة في سوق الخصومات ويضم عروضا متنوعه بالعديد من العلامات التجارية وبها منح خصومات مميزة لمعلمي مصر تقديرا لجهودهم في بناء مصر.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن منصة أنا المعلم وخطوات الحصول على أسواق الخصومات.

منصة أنا المعلم.. تفاصيل البرنامج

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن البرنامج تطلقه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويشارك فيه جميع تجار مصر.

ويوفر البرنامج المشاركة في سوق الخصومات ويضم عروضا متنوعة بالعديد من العلامات التجارية وبها منح خصومات مميزة لمعلمي مصر تقديرا لجهودهم في بناء مصر.

منصة انا المعلم.. خطوات الحصول على أسواق الخصومات

فيما يلي خطوات الحصول على أسواق الخصومات ببرنامج أنا المعلم:

1.يتم التسجيل من خلال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالمعلم على المنصة

2.يمكن للمعلم استشكاف كل العروض المتاحه واختيار العرض المناسب له

3.بمجرد اختيار العرض ستظهر كلمة احصل على العرض وسيتم تفعيله

4.يتوجه المعلم للفرع ليحصل على الخصم بإظهار الكود المفعل.

وفيما يخص كوبونات الشراء فيما يلي:

تظهر مؤشرات الأداء التربوي بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة كالتنمية المهنية المستدامة وإسهامات المعلم في برامج التطوير.

2.يتم معرفة المعلمين الذين يتناسب أداؤهم مع مؤشرات الأداء التربوي التي تم تحديدها ثم يتم تحديد أرقام التليفونات باستخدام منصة أنا المعلم.