منصة أنا المعلم.. البنك المركزي يمول المرحلة الأولى

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة أنا المعلم وسند المعلم ويتم تفعيل المبادرة والمشروع بداية من الشهر المقبل، وقالت وزارة التربية والتعليم، إن البرنامج تطلقه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويشارك فيه جميع تجار مصر.

بوابة “المال نيوز” ترصد في التقرير التالي خطوات ومميزات وخدمات منصة أنا المعلم التى يحصل عليها المعلمون وأعضاء هيئة التدريس.

منصة أنا المعلم.. خصومات مميزة لمعلمي مصر تقديرا لجهودهم في بناء مصر

توفر منصة أنا المعلم المشاركة في سوق الخصومات ويضم عروض متنوعه بالعديد من العلامات التجارية وبها منح خصومات مميزة لمعلمي مصر تقديرا لجهودهم في بناء مصر.

ـ منصة “أنا المعلم” هو برنامج تطلقه الوزارة لتمييز كل المعلمين.

ـ يشارك فيه شبكة من تجار مصر.

ـ يتم تمويل مرحلته الأولى من البنك المركزي.

ـ البرنامج يوفر للمعلمين الوصول إلى سوق يضم المئات من العلامات التجارية.

ـ مشروع أنا المعلم يمنح أعضاء هيئة التدريس خصومات مميزة على السلع.

ـ يمنح البرنامج للمعلمين كوبونات بقيمة مالية وفق مؤشرات أداء محددة مسبقًا.

ـ يمكن للمعلمين باستخدام الكوبونات شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم.

ـ يرتبط مشروع أنا المعلم بمؤشرات الأداء التربوي للمعلمين.

ـ ترتبط مؤشرات الأداء التربوى بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة من بينها: التنمية المهنية المستدامة، وإسهامات المعلم في برامج التطوير، ومستويات الأداء للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة.

ـ يهدف المشروع إلى تأكيد أهمية دور المعلمين في المجتمع وبناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين، وتحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع، فضلًا عن تأكيد دعم الوزارة للمعلمين المتميزين.

منصة أنا المعلم.. المشاركة في سوق الخصومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برنامج منصة أنا المعلم للمعلمين، موضحة أن منصة أنا المعلم تطلقه الوزارة ويشارك فيه جميع تجار مصر، وتوفر منصة أنا المعلم المشاركة في سوق الخصومات ويضم عروضا متنوعة بالعديد من العلامات التجارية وبها منح خصومات مميزة لمعلمي مصر تقديرا لجهودهم في بناء مصر.

منصة أنا المعلم.. خطوات الحصول على أسواق الخصومات

فيما يلي خطوات الحصول على أسواق الخصومات ببرنامج أنا المعلم:

1.يتم التسجيل من خلال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالمعلم على المنصة

2.يمكن المعلم استشكاف كل العروض المتاحة واختيار العرض المناسب له

3.بمجرد اختيار العرض سيظهر كلمة احصل على العرض وسيتم تفعيله

4.يتوجه المعلم للفرع ليحصل على الخصم بإظهار الكود المفعل.

وفيما يخص كوبونات الشراء فيما يلي:

تظهر مؤشرات الأداء التربوي بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة كالتنمية المهنية المستدامة واسهامات المعلم في برامج التطوير.

2.يتم معرفة المعلمين الذين يتناسب أداؤهم مع مؤشرات الأداء التربوي التي تم تحديدها ثم يتم تحديد أرقام التليفونات باستخدام منصة أنا المعلم.