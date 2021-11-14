«منصات» و«فور ستوب» تتنافسان لاقتناص قطعة أرض بالقاهرة الجديدة

تتنافس شركتي منصات، وفور ستوب، لاقتناص قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري إداري بالقاهرة الجديدة.

اطلعت “المال” على مستندات لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخص تلقيها عرضين من شركات الاستثمار العقاري لاقتناص قطعة أرض بغرض نشاط تجاري إداري، بمدينة القاهرة الجديدة، قطعة رقم 25/3 بالقطاع الرابع.

وأوضحت المستندات أن الشركات المتقدمة للحصول على قطعة الأرض هي، منصات للاستثمار العقاري، وفور ستوب، للحصول على قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري إداري.

ووفقاً لبيانات الهيئة، تم قبول العروض الفنية للمظاريف المقدمة من الشركات، على أن يتم الفتح المالي لها يوم الإثنين الموافق 15/11/2021.

جدير بالذكر أن المجتمات العمرانية تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ نهاية مارس العام الماضي، ويتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، فى الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.