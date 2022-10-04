«منصات»: تحالف «سوليد - ديتاك» ينفذ الأعمال الخرسانية لمشروع بوديا العاصمة

وقعت شركة “منصات” للتطوير العقاري، عقد شراكة استراتيجي مع تحالف شركتي “سوليد للإنشاءات”، و”دار التجارة والمقاولات “ديتاك” وذلك لتنفيذ أعمال الهيكل الخرساني الخاص بمشروع Podia Tower مقابل 650 مليون جنيه.

وقال المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري، بأن التعاقد يؤكد استمرار منصات في استراتيجيها الهادفة إلى تقديم منتجات عقارية تتمتع بأعلى معايير الجودة الإنشائية، وفي نفس الوقت تلبي كافة الاحتياجات

مسعود: نستهدف تقديم منتجات عقارية تتمتع بأعلى معايير الجودة والاستدامة

كما توفر للمُلاك فرصا استثماريه غير مسبوقة، وذلك عبر عدد من الشراكات الإستراتيجية، التي تعقدها مع أكبر شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات والتصميمات الهندسية.

وأوضح “مسعود” أن تحالف شركتي سوليد وديتاك سينفذ أعمال الهيكل الخرساني لمشروع Podia Tower، أول مبني تجاري إداري طبي موفر للطاقة يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

وتم تصميم المشروع وفق أحدث نظم الإنشاءات الحديثة، والتي تعتمد على تكنولوجيا البناء الذكي صديق البيئة، ويصل ارتفاعه إلى 25 طابقاً فوق الأرض، بالإضافة للدور الأرضي وبدروم مكون من 3 مستويات ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل في 2025.

وأكد أن الشركة تؤمن بأهمية التخصص كمنهج عمل رئيسي لها، لذلك أبرمت عدة شراكات إستراتيجية منها شركة Pinnacle والتي كاستشاري تصميمات، و صبور للاستشارات الهندسية والتي ستكون مسئولة عن الإشراف على تنفيذ المشروع فضلا عن شركة “ايهاف – مهندسون استشاريون” لتكون مسئولة عن إدارة المشروع خلال مرحلتي التصميم والتنفيذ.

كما يتولي مكتب النيل للاستشارات الهندسية كل أعمال اختبارات التربة، كما تعاقدت مع مجموعة “التزام” الإماراتية لإدارة الأصول والتي ستكون مسئولة عن إدارة المرافق والأصول الخاصة بمشروعي “بوديا” و” إيكليبس” .

بهاء: انتهينا من أعمال الحفر على عمق 20 مترا بكامل مساحة المشروع ووصلنا لمنسوب التأسيس

فيما أوضح المهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة منصات، أن شركتي “سوليد للإنشاءات”، و”دار التجارة والمقاولات (ديتاك)” يمتلكان خبرة – مجتمعة – تصل إلى 40 عاما في قطاع التشييد والبناء داخل مصر وخارجها.

وقال بهاء: بالرغم مما يشهده العالم حاليا من تداعيات اقتصادية صعبة للغاية، إلا أن “منصات” بذلت كل جهودها حتى لا تتأثر مشروعاتها، Podia Tower بالعاصمة الإدارية و Eclipse Mallبالتجمع الخامس، بهذه التداعيات بشكل كبير

مؤكدا أن وتيرة العمل تسير بخطى ثابتة وفقا للجداول الزمنية، موضحا أن “منصات” انتهت من جميع أعمال الحفر في الموقع لمشروع Podia Tower، كما تم الانتهاء أيضا من أعمال إحلال التربة، وسيتم البدء في أعمال “الصبة الخرسانية” خلال أيام.

وأوضح أنه تمت مراجعة جميع رسومات المشروع داخل شركة العاصمة الإدارية، واستخراج بيان صلاحية من جهاز العاصمة الإدارية، كما حصلت على موافقة الحماية المدنية على الرسومات وانتهينا من مراجعتها مع المجمعة العشرية.

وأضاف بهاء : قمنا بمراجعة الرسوم الإنشائية والمعمارية و الالكتروميكانيكال من المركز القومي لبحوث البناء، وجاري العمل حاليا على استخراج الرخصة من جهاز العاصمة الإدارية خلال الأسابيع القادمة.