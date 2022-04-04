وقعت شركة منصات للاستثمار العقارى عقد شراكة استراتيجيًا مع شركة «إيهاف – مهندسون استشاريون» للاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، كاستشارى مسئول عن إدارة مشروع بوديا تاور Podia Towerأول مبنى تجارى إدارى طبى موفر للطاقة، يتم تنفيذه فى العاصمة الإدارية، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

وأكد المهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة منصات للاستثمار العقارى، أن التعاقد مع شركة «إيهاف» يأتى ضمن الاستراتيجية التى وضعتها الشركة منذ انطلاق أعمالها فى السوق العقارية المصرية، والتى تعتمد بشكل رئيسى على التعاون مع كبرى الشركات العاملة فى مجال التشييد والبناء وإدارة المشروعات فى مصر والعالم العربى، بهدف تقديم منتجات عقارية ذات مواصفات عالمية، توفر وتلبى كل الخدمات والاحتياجات، وفى نفس الوقت تتمتع بأعلى معايير الجودة.

وأضاف فى تصريحات صحفية بحضور «المال» تعاقدنا مع «إيهاف» لمدة 4 سنوات كاملة، كاستشارى مسئول عن إدارة المشروع خلال مرحلتى التصميم والتنفيذ، بما فى ذلك الإشراف على سير منظومة العمل مع كل الأطراف المشاركة فى المشروع من المقاولين والاستشاريين والموردين وغيرهم والتنسيق فيما بينهم.

من جانبه، أوضح المهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذى لشركة منصات، أن اختيار “إيهاف” جاء بعد دراسات مطولة عن كبرى الشركات التى تمتلك سمعة وخبرة كبيرة فى هذا المجال، وهذه هى الطريقة التى تعمل بها «منصات» دائمًا.

ولفت إلى أن “إيهاف” تتمتع بخبرات وقدرات كبيرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بمنتهى الاحترافية، فضلًا عن أنها المُصنّف رقم 12 على العالم فى مجال إدارة المشروعات (للشركات الغير أمريكية) طبقًا لتصنيف الـ ENR، إضافة إلى أنها تمتلك تاريخًا مشرفًا وسجل إنجازات مميزًا فى مجال تصميم المشروعات وإدارتها فى عدد كبير من دول العالم العربى، من بينها مصر والإمارات والسعودية وقطر وغيرها.

وقال إنه تم الانتهاء تمامًا من مراجعه كل الرسوم الهندسية الخاصة بمشروع Podia Tower داخل شركة العاصمة، والحصول على الموافقات اللازمة لاستخراج التراخيص، كما تم اعتماد الرسوم الهندسية من جهات الدفاع المدنى، والمجمعة العشرية، وبذلك تصبح منصات أول شركه تطوير عقارى تعمل فى شريط الأبراج بالعاصمة الإدارية تحصل على موافقة الدفاع المدنى، والمجمعة العشرية.

وأضاف أنه تم تسليم كل الموافقات والرسومات إلى مركز بحوث البناء، وجارٍ المتابعة معهم للحصول على اعتمادهم والتوجه إلى جهاز العاصمة للحصول على تراخيص المبانى.

وتابع أنه تم استلام تصريح الحفر بعد سداد 5 ملايين جنيه قيمة تأمين، موضحًا أن أعمال الحفر بدأت بالفعل، وتتم على عمق 20 مترًا بمساحة أرض المشروع بالكامل، والبالغ إجماليها 19870 مترًا، بمنطقة الـ«داون تاون» فى الحى السياحى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن أعمال الحفر وصلت الآن إلى عمق 15 مترًا، ومتبقى فقط ٥ أمتار للوصول إلى منسوب التأسيس.

ويعد برج «بوديا» Podia Tower أول مبنى تجارى إدارى طبى موفر للطاقة فى العاصمة الإدارية، يتم تنفيذه بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.5 مليار جنيه، تم تصميمه وفق أحدث نظم الإنشاءات الحديثة، والتى تعتمد على تكنولوجيات البناء الذكى صديق البيئة، ويصل ارتفاعه إلى 25 طابقًا فوق الأرض، إضافة لـلدور الأرضى وبدروم مكون من 3 مستويات، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بشكل كامل فى 2025.

من جانبه، رحب عبد العزيز فهمى، نائب أول رئيس مجلس إدارة شركة إيهاف، بالتعاقد مع شركة «منصات» باعتبارها واحدة من الشركات الواعدة فى قطاع التطوير والاستثمار العقارى بمصر، والتى تضم فى مجلس إدارتها نخبة من أصحاب الخبرات الواسعة فى مجال التطوير العقارى والمشهود لهم بالكفاءة والتاريخ المميز.

وأكد التزام الشركة التام بتنفيذ بنود التعاقد وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ليكون أفضل مبنى إدارى تجارى طبى فى مصر، ويضاهى كل الأبنية الإدارية فى أكبر دول العالم.