منصات التعليم تطلق «صافرة الإنذار» مبكرا استعدادا للعام الجديد

بدأت منصات التعليم الإلكترونى الاستعداد مبكرا لاستقبال العام الدراسى الجديد 2022 – 2023 عبر تطوير محتوى مرئى يخدم مسار العملية التعليمية ويسهم فى تطويرها وتحسين جودتها، مع ضمان تحقيق مستوى دخل مرض للمعلمين والسعى نحو إضفاء صبغة قانونية على مفهوم الدروس الخصوصية.

«المال» رصدت تجهيزات المنصات الأكثر شيوعا بين طلاب المدارس والجامعات للمنافسة على استقطاب أكبر عدد من المستخدمين عبر إطلاق حملات تسويقية موسعة وطرح حزمة جديدة من خدمات القيمة المضافة التى تميز كل منصة عن الأخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت الخميس الماضى عن تأجيل العام الدراسى الجديد إلى 1 أكتوبر المقبل بدلا من 24 سبتمبر بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، والخاصة لغات.

متولى: «المنتور» تجذب مشاهير مراكز الدروس الخصوصية لـ «حصص مصر»

وقالت سالى متولى، نائب الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بمنصة «المنتور دوت نت» إنها بصدد إطلاق مقاطع فيديو قصيرة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور مع بداية العام الدراسى المقبل تتضمن شرحا لأولياء الأمور حول كيفية دعم أطفالهم وتشجيع مهارات الابتكار وتنمية المواهب لديهم، علاوة على طرق التعامل مع نفسية الطفل والطلاب الذين يعانون من صعوبات فى التعلم «Dyslexia».

وأوضحت أن «المنتور» تعتزم أيضا طرح باقة تعليمية تشتمل على 750 برنامجا تدريبيا موجهة لجميع أنواع المدارس اللغات والدولية والحكومية، منوهة بأن قيمة الاشتراك فى الباقة تختلف حسب حجم المدرسة وسعة الطلاب بحد أقصى 400 جنيه للطالب.

وتابعت: «يوجد كذلك على المنصة برامج مخصصة للأطفال ذات محتوى متنوع يتعلق باكتشاف المهارات وطرق تربية الحيوانات وتنمية الهوايات وكيفية بدء مشروع صغير وتعلم البرمجة وذلك ضمن باقة»المنتور للمدارس almentor for schools ».

على صعيد آخر، ألمحت نائب رئيس منصة المنتور إلى أن منصة حصص مصر التى دشنتها وزارة التربية والتعليم وتعد «المنتور» شريكا أساسيا لها نجحت خلال العامين الماضيين فى استقطاب نحو مليون طالب قاموا بحل 130 مليون سؤال، بالإضافة إلى وصول عدد ساعات مشاهدات الطلاب لمقاطع شرح المناهج إلى 1.5 مليون ساعة.

وذكرت أن «حصص مصر» تعد منصة شبه حكومية بإشتراك سنوى تبلغ قيمته 250 جنيها وتتضمن بنوك أسئلة للمناهج من الصف الثالث الإعدادى حتى الثالث الثانوى لمختلف الأنظمة التعليمية (حكومى ولغات وفرنسي)، علاوة على 2000 امتحان تجريبى للتدريب على أنظمة الاختبارات الجديدة والتى تعتمد على الفهم والتطبيق بدرجة أكبر عن الحفظ والتلقين.

وتابع:«تخطط المنصة ضمن حملة العودة إلى المدارس «Back to school » لتقديم برامج محفزة للطلاب بهدف تشجيعهم على قضاء وقت أطول للتعلم من المحتوى المرئى، منوها عن استهدافها الوصول إلى مليون طالب خلال العام الدراسى الجديد من إجمالى 4 ملايين طالب فى المراحل من الصف الثالث الإعدادى حتى الثالث الثانوى بمصر.

ولفتت إلى أن المنصة قامت بدعوة مشاهير المعلمين بمراكز الدروس الخصوصية للانضمام إليها، مؤكدة أن المحتوى الخاص بهؤلاء المعلمين يتم مراجعته وتقييمه حسب المعايير الخاصة بوزارة التربية والتعليم خاصة وأن الوزارة تعطى نسبة من العائد المتفق عليه للمعلمين بناء على مدى تفاعل وإقبال الطلاب على المحتوى المقدم بنهاية العام الدراسى.

وأضافت أن حصص مصر تتعامل مع اللاعبين الكبار من مقدمى الكتب الخارجية مثل المعاصر والأضواء والامتحان و منصة «نجوى» التعليمية لتقديم محتوى حصرى على المنصة من ضمن الباقة السنوية التى يشترك بها الطلاب وذلك بنظام مشاركة العوائد «revenue sharing ».

سالم: «نجوى» تطور تطبيقين لقواعد النحو العربية.. وآخر لـ 5 لغات أجنبية

وقالت ولاء سالم، مدير تسويق منصة «نجوى» التعليمية «إنها بصدد طرح تطبيقين جديدين لخدمة سوق التعليم الإلكترونى فى مصر خلال سبتمبر المقبل أولهما تطبيق متخصص فى شرح وتدريس قواعد النحو فى مادة اللغة العربية لمختلف المراحل التعليمية تحت اسم «L1» بينما يقدم التطبيق الثانى الذى يحمل اسم «L2» المنهج المصرى الخاص بـ 5 لغات أجنبية وهى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية.

وأوضحت أن المنصة تستهدف جذب 100 ألف مستخدم للتطبيقين الجديدين ومليون عملية تحميل بعد طرحهما للطلاب، لافتة إلى أن حجم سوق خدمات التعليم الإلكترونى فى مصر يصل إلى 20 مليون طالب.

وكشفت عن خطة«نجوى» طرح تطبيقها «نجوى ريدرز» فى أسواق السعودية والإمارات والهند والمغرب والأردن بنهاية 2023 منوهة بأن التطبيق يقدم محتوى قصصيا من التراث الشعبى المصرى، إلى جانب قصص كلاسكية أجنبية مترجمة للغة العربية وموجهة لأولياء الأمور والأطفال لتشجيعهم على القراءة .

عثمان: «نفهم» تقدم محتوى مجانيا للشهادة الثانوية.. وبرامج لتدريب الأطفال على البرمجة

ومن جانبه، أوضح مختار عثمان، الرئيس التنفيذى لمنصة «نفهم» التعليمية أنها تقوم حاليا بحملات تسويقية فى إطار استعدادتها للعام الدراسى الجديد لاجتذاب 3 ملايين مستخدم جديد لها ما يعادل 30 % تقريبا من العدد المستهدف للمستخدمين بنهاية العام الجارى المقدر بحوالى 10 ملايين مستخدم.

وأضاف أن المنصة تسعى لإطلاق حزمة من الباقات الجديدة تتضمن ندوات عبر الإنترنت «Webinar » إلى جانب دروس خصوصية أونلاين بمختلف المواد والمناهج المصرية والسعودية والشهادتين البريطانية والأمريكية.

كما تستعد أيضا لإطلاق محتوى مجانى للمناهج المصرية وبالأخص شهادة الثانوية العامة عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، فضلا عن تقديم مقاطع فيديو للشخصيات المصرية التاريخية ومشاهير الفنانين والعلماء من المعاصرين، إلى جانب برامج مرئية للأطفال للتدريب على البرمجة.

وأوضح يوسف دياب، الرئيس التنفيذى لتطبيق «Time gap workspace » لحلول التعليم الإلكترونى للجامعات، أنه من المقرر طرح التطبيق الجديد مع بداية العام الدراسى الجديد لمساعدة طلاب كلية هندسة قسم عمارة على صقل مهاراتهم فى التدربيات العملية، وتوفير فرص عمل لهم.

وتابع: «يخدم تطبيق «Time gap workspace«كذلك طلاب كلية علوم الحاسب فى مودرن أكاديمى والبالغ عددهم 3500 مستخدم، منوها باستهداف استقطاب عدد يتراوح من 20 إلى 30 ألف مستخدم بنهاية عام 2024، كما يعتزم إتاحة خدمات الأبلكيشن داخل جامعتى الأزهر والقاهرة خلال 3 أشهر، يلى ذلك معهد العاشر من رمضان فى مرحلة لاحقة .

و كشف عن إجراء مفاوضات مع إحدى المدارس على تقديم مناهج مبسطة لشرح البرمجيات للأطفال ومن المتوقع الوصول لاتفاق قبل نهاية العام الجارى.

و قال عمر إبراهيم، مؤسس منصة «وجود» التعليمية، إنها تأسست خلال العام الماضى وتتخذ من مدينة الإسكندرية مقرا لها وتستهدف جذب 100 ألف طالب خلال العام الدراسى 2022-2023 انطلاقا من خطتها لإتاحة خدمات التعليم الإلكترونى فى المحافظات التى تعانى من نقص شديد فى أعداد المدارس والمعلمين مثل أسوان والأقصر وجنوب سيناء.

و تابع إن المنصة تعمل على الربط بين المعلمين من أصحاب الكفاءات والطلاب من خلال أنظمة متابعة شاملة وتقييم مستمر، معتبرا أن «وجود» تعد بمثابة مركز رقمى للدروس الخصوصية وتخطط لتوظيف 100 محاضر قبل أواخر 2023.

و أضاف: «تقدم المنصة حصص تعليمية أونلاين فى الكيمياء والفيزياء وعلم النفس والفلسفة، إلى جانب محاضرات لعدد من الكليات مثل كلية تجارة إنجليزى وطب أسنان جامعة الإسكندرية وتعتزم تقديم خدماتها لكليات صيدلة إسكندرية وصيدلة العلمين خلال العام الدراسى الجديد».

وقال إن أسلوب عمل المنصة يعتمد على خدمات مقاطع الفيديو والامتحانات، وخاصية المحادثة المباشرة بين الطلاب والمعلمين، فضلا عن خدمات المتابعة والتواصل مع أولياء الأمور.

و قال عمرو العمروسى، الرئيس التنفيذى لمنصة «بلاتو كامبس»، إنها تقدم خدمات وأدوات رقمية للمعلمين تستخدم فى إنشاء بنوك الأسئلة والامتحانات والاختبارات المفاجئة للطلاب، علاوة على تمكين المعلم من الترويج للمحتوى الذى يقدمه، منوها بأن المنصة تضم معلمين ومحاضرين فى مختلف المواد الدراسية مثل التاريخ واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضة البحتة والفيزياء والأحياء وعلم النفس والفلسفة، بالإضافة إلى مهارات تدريس اللغة الإنجليزية ومهارات تأسيس وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وقدر إجمالى عدد المعلمين المسجلين على المنصة بأكثر من 200 فى جميع المراحل التعليمية بداية من روضة الأطفال وحتى الثانوية العامة، بالإضافة إلى 1500 طالب.

وأضاف أن «بلاتو كامبس» لديها أنظمة للربط بحلول المدفوعات الإلكترونية تستطيع من خلالها تحصيل عمولة 10 % على إجمالى مبيعات حصص المعلمين، لافتا إلى أن المنصة تستهدف حصة من سوق الدروس الخصوصية الإلكترونية فى مصر تتراوح من 1 إلى 5 % خلال العامين المقبلين من إجمالى 70 إلى 150 مليار جنيه سنويا.