منصات التسوق عبر الإنترنت فى كوريا تسجل 5 مليارات دولار مبيعات خلال أغسطس

أعلنت وزارة الصناعة الكورية، أن مبيعات التجزئة في البلاد ارتفعت بنسبة 3.3% على أساس سنوي في أغسطس، على الرغم من تراجع مبيعات التجزئة غير المتصلة بالإنترنت، حيث يميل المزيد من الأشخاص لشراء الاحتياجات اليومية والمواد اللازمة للعطلة الصيفية عبر منصات الإنترنت، بحسب وكالة يونهاب.

وصلت قيمة المبيعات المجمعة لـ 25 من تجار التجزئة الرئيسيين عبر الإنترنت وغير المتصلين بالإنترنت إلى 14.8 تريليون وون (11.05 مليار دولار أمريكي) في الشهر الماضي، مقارنة بـ 14.3 تريليون وون في العام السابق، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وشهدت منصات التسوق عبر الإنترنت زيادة في مبيعاتها بنسبة 8.1% لتصل قيمتها إلى 7.52 تريليونات وون ( حوالى 5 مليار دولار)، مع نمو التسوق عبر الإنترنت للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها من الخدمات، خاصة خلال موسم العطلات.

لكن قيمة مبيعات تجار التجزئة غير المتصلين بالإنترنت انخفضت بنسبة 1.2% على أساس سنوي إلى 7.29 تريليونات وون في أغسطس، حيث ستبدأ عطلة الحصاد الخريفية “تشوسوك” هذا العام بعد نحو ثلاثة أسابيع مقارنة بموعدها العام السابق، حسبما ذكرت الوزارة. يوافق عيد التشوسوك هذا العام 29 سبتمبر مقارنة بـ10 سبتمبر العام الماضي، حيث يتبع العيد التقويم الرقمي.

وتراجعت مبيعات المتاجر متعددة الأقسام بنسبة 4.9% الشهر الماضي، كما انخفضت مبيعات سلاسل متاجر الخصم مثل “إي-مارت” و”لوتيه-مارت” بنسبة 8.4% على أساس سنوي بسبب ضعف الطلب على هدايا التشوسوك والبضائع الأخرى ذات الصلة. كما سجل الطلب على العلامات التجارية الأجنبية الفاخرة والأجهزة المنزلية انخفاضًا على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن متاجر البقالة التي تعمل على مدار الـ 24 شهدت نموا في المبيعات بنسبة 7.6% وتوسعت مبيعات محلات السوبر ماركت الصغيرة بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الشهر الماضي.

وقالت الوزارة إن منصات التسوق عبر الإنترنت شكلت 50.8% من إجمالي المبيعات في أغسطس، ارتفاعا من 48.5% قبل عام.