منشور رسمي: ترشيد دعم الطاقة أحد أهداف موازنة العام الجديد

مها أبوودنحدد منشور إعداد موازنة العام المالى المقبل ٢٠١٨/٢٠١٩، عددا من الإصلاحات المستهدفة خلاله، وعلى رأسها مجال المصروفات وترشيد دعم الطاقة.ووثيقة منشور إعداد الموازنة، هى الوثيقة التى تطلقها وزارة المالية، فى مثل هذا الوقت من كل عام، لتتضمن أهم المبادئ والأسس التى سيبنى عليها مشروع الم



مها أبوودن

حدد منشور إعداد موازنة العام المالى المقبل ٢٠١٨/٢٠١٩، عددا من الإصلاحات المستهدفة خلاله، وعلى رأسها مجال المصروفات وترشيد دعم الطاقة.

ووثيقة منشور إعداد الموازنة، هى الوثيقة التى تطلقها وزارة المالية، فى مثل هذا الوقت من كل عام، لتتضمن أهم المبادئ والأسس التى سيبنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، حتى يتسنى لكل الجهات الحكومية وضع موازناتها فى ضوء ما جاء بها من مبادئ.

ونص المنشور على أن الإصلاحات المستهدفة على جانب المصروفات تتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح البرامج التى تتسم بمكون اجتماعى مرتفع، وهو ما سيتم من خلال الترشيد التدريجى والمستمر لبنود الدعم غير الموجه (مثل دعم الطاقة) مقابل زيادة قيمة الدعم النقدى والمخصصات الموجهة للبرامج الأكثر استهدافا.

واستهدف المنشور أيضا استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية لقطاع الطاقة، باعتبارها إصلاحات ضرورية لإزالة التشوهات السعرية داخل الاقتصاد، ولضمان قدرة القطاع على تلبية احتياجات التنمية.

ووفقا لمنشور إعداد الموازنة فإن خطة الحكومة تتضمن استكمال خطة ترشيد دعم المواد البترولية والكهرباء على المدى المتوسط.

وتعود خطورة مشروع الموازنة الجديد لكونها تمثل موازنة العام الأخير من مهلة سماح قرض الاصلاح الاقتصادى، الذى حصلت عليه الحكومة من صندوق النقد الدولى.