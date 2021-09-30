منشور جمركي يوضح خطوات عمل نظام التسجيل المسبق للشحنات المرتقب تنفيذه غدا (مستند)

أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم 54لسنة 2021 بخصوص نظام التسجيل المسبق (ACI ) بالموانئ البحرية، والذي يأتي بهدف سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بهذه المنظومة.

وأشار المنشور إلى أنه صدر بعد عدة متابعات دورية تمت خلال فترة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة التي بدأت في أول ابريل الماضي، وما تم التوافق عليه مع الشركة المنفذه للمشروع ” المصرية لتكنولوجيا المعلومات MTS” .

وطالب المنشور بضرورة الالتزام بعدة خطوات تتركز في التعامل مع الشحنات التي يتم شحنها الى الموانئ البحرية المصرية اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، وتخضع لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI يتعين على المستوردين أو وكلائهم من المستخلصين التأكد من توافر اشتراطات النظام المقررة وأهمها أن يكون لدى المستورد المصري حساب أو حسابات مفعلة على منصة ” كارجو إكس ” ، كما يكون لدى المستورد المصري حساب مفعلة على البوابة الالكترونية ” نافذة” ووحدة توقيع الكتروني.

كما طالب المنشور بأن يقوم المصدر الأجنبي بإرسال مستندات وبيانات الشحنة الكترونيا وفق ضوابط عمل نظام ( ACI ) بما في ذلك البيانات الرقمية للقاتورة.

وفيما يخص شحنات قطع الغيار المستعملة والأمتعة الشخصية التي ترد الى الموانئ البحرية، فيتم إدراج بنند جمركي واحد أو أكثر ، ويقوم موظفي الجمارك بتحديد بنود التعريفة الجمركية الفعلية عند اجراءات عملية الكشف والمعاينة.

وفيما يخص بضائع الصب التي ترد من الخارج الى الموانئ البحرية المصرية للتخزين بالمستودعات المقامة داخل الدوائر الجمركية لحين الافراج عنها، يتم السماح بشكل مؤقت بطلب المستودع الحصول على رقم ” ACID ” للشحنات الواردة على أن تمنح كل بوليصة رقم ” ACID ” بشرط تقديم طلب التخزين لكل بوليصة واقرار المستودع بتحمله المسئولية الكاملة عن جميع بيانات الشحنة لحين قيام المستودع بتوفيق اوضاعه وفقا للاجراءات المقررة بنظام التسجيل المسبق ACI ، وعلى أن تقوم شركات المستودعات المقامة داخل الدوائر الجمركية باتخاذ الخطوات اللازمة للتسجيل على منصة ” نافذة ” والحصول على وحدات التوقيع الالكتروني ( E- Token ) لموظفي الشركة المتعاملين مع المنظومة.

وفيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي ترد الى الموانئ البحرية المصرية من خلال السفن الجوالة، فيقوم المستورد أو وكيله بطلب اصدار رقم تعريفي (ACID ) لكل شحنة ” لكل بوليصة ) خلال مدة لا تقل عن 3 ساعات قبل تقديم المانفيست .

وفيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع الاستراتيجية التي ترد الى الموانئ البحرية المصرية من خلال السفن الجوالة، يقوم المستورد أو وكيله بطلب اصدار رقم تعريفى لكل شحنة (لكل بوليصة ) خلال مدة لا تقل عن 3 ساعات قبل تقديم المانفيست .

وفيما يخص شحنات السلع الاستيراتيجية وغيرها ذات صنف واحد وعلى وسيلة نقل واحدة ولصالح مستورد واحد والبولصة ( to order ) ، فيتم الحصول على رقم تعريفي (ACID ) ( لكل بوليصة ) على حده وليس رقم واحد لكل البوالص.

وفيما يخص شحنات الجهات السيادية والهبات الواردة من الحكومات الأجنبية والجهات الدولية للحكومة المصرية – البضائع المصدرة بشكل مؤقت وميعاد استيرادها ومرتجع الصادر – والسفارات والمنظمات – نظام البوالص المجمعة – الأمتعة الشخصية – المراكب الجواله.

كما نص المنشور على أن شركة mts قامت بتوفير المعالجات الألية لهذه الحالات على منظومة ACI بما يتوافق مع بيانات هذه الشحنات وأطراف العملية الاستيرادية ويؤدي الى تيسير اجراءات الرقم التعريفي .

وفيما يخص الشحنات العالقة بالموانئ الوسيطة قبل موعد التشغيل الالزامي في أول أكتوبر ولم يتم شحنها لوجهتها النهائية بمصر بسبب ظروف كورونا أو غلق بعض الموانئ أو اي سبب آخر ، يتم منحها مهلة استثنائية لمدة اسبوعين من التطبيق الالزامي للنظام بشرط تقديم المستندات الدالة على بدء تحركها من أول ميناء للشحن قبل أول اكتوبر مثل ( مستند الشحن وافادة رسمية من الميناء الوسيط أو التوكيل الملاحي بورودها الى الميناء وتعذر تحركها قبل أول أكتوبر لأي سبب.

في حالة تعذر تسجيل بيانات الشركات المصدرة لمصر ( الشركات الكائنة بالبلاد التي تقع في مناطق حروب أو كوارث ، يلزم المستورد بالحصول على صور المستندات لكل شركة مصدرة يتعامل معها ( السجل التجاري – البطاقة الضريبية – كشف حساب بنكي للشركة معتمد من البنك، وتقديم تعهد من المستورد بصحة المستندات والبيانات المقدمة موثقة ومعتمدة بصحة توقيع من البنك، وتكون المستندات سابقة الذكر موثقة من سفارة بلد التصدير أو مكتب التمثيل التجاري الخاص بها داخل مصر.

ونص المنشور على أن تقوم شركة MTS بالتنسيق مع قطاع التكنولوجيا بالمصلحة باتاحة المنظومة على شاشة بكل ميناء بحيث يمكن للموظف الجمركي التأكد من صدور رقم تعريفي للشنة وذلك عند بدء التشغيل الالزامي غدا .

وبالنسبة للسيارات الواردة بنظام التربتك صحبة القادمين من الخارج يتم استثنائها بشكل مؤقت لحين تعديل المعادلة اللازمة لها على نظام التسجيل المسبق.