منشور إلكتروني يتسبب في القبض على عصابة سرقة السيارات بالتجمع

تسبب منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن سرقة سيارة أحد الأشخاص أثناء توقفها في منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة ، في القبض على عصابة تخصصت في سرقة السيارات.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من سرقة مجهول سيارة شقيقه في محافظة القاهرة.

وبالفحص اتضح أنه بتاريخ 4 الجاري، تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة ، من (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس- عن اكتشافه سرقة سيارته أثناء توقفها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب، وواقعة سرقة سيارة أخرى.

وأضاف أنه كون تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات، وأقر بتصرفه في السيارة المستولي عليها بالبيع لدى عميله “سيئ النية” له معلومات جنائية، وأمكن ضبطه وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة محل الواقعة الأخرى.

وباستدعاء المجني عليهما، تعرفا على السيارتين واتهموه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.