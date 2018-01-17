منسق من أجل مصر : هناك اصطفاف وطني لعمل توكيلات للسيسي

سلوى عثمان أكد محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، ومنسق عام حملة من أجل مصر بالقاهرة، أن هناك حالة من الاصطفاف الوطني والإقبال من المواطنين على عمل توكيلات بالشهر العقاري في أغلب محافظات مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. و

سلوى عثمان





أكد محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، ومنسق عام حملة من أجل مصر بالقاهرة، أن هناك حالة من الاصطفاف الوطني والإقبال من المواطنين على عمل توكيلات بالشهر العقاري في أغلب محافظات مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وأوضح ماهر، في بيان له، اليوم، أن المواطن المصري يعلم جيدًا أن وطنه يشهد العديد من المشروعات القومية العملاقة التي ستنقل مصر نقلة نوعية كبيرة إلى الأمام، منها مشروع الضبعة النووي ومشروعات الأسماك العملاقة والعاصمة الإدارية وغيرها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو أجدر شخص على قيادة هذه المرحلة، لذلك فإن الشعب كله يؤيده ويقف خلفه.

وأضاف أن الرئيس السيسي يعمل ليلًا ونهارًا من أجل زيادة الاستثمار واسترجاع السياحة كما كانت قبل 25 يناير، مؤكدًا أن الفترة المقبلة من ولاية السيسي ستشهد نهضة اقتصادية وصناعية على أعلى مستوى.

وأشار إلى أن القوات المسلحة والداخلية نجحت بشكل كبير في القضاء على جزء كبير من الجماعات الإرهابية التي تموّلها دول كبرى لزعزعة استقرار الأوضاع بمصر، مضيفًا أن الرئيس السيسي استطاع استرجاع قوة مؤسسات الدولة التي فقدتها بعد 25 يناير.