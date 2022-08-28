منسق الأمم المتحدة يوصي بنقل المزيد من الحبوب من الصوامع الأوكرانية

قال أمير عبد الله، منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود للحبوب إن هناك ملايين الأطنان من المواد الغذائية من محاصيل سابقة في أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى نقلها لإفساح المجال في الصوامع للحصاد التالي.

وتم حتى الآن تصدير أكثر من مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى بموجب اتفاق الحبوب الذي أبرم بين أوكرانيا وروسيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة.

وأوضح عبد الله: “بدأت مبادرة البحر الأسود للحبوب في توفير بعض المساحة، لكن يتعين نقل قدر أكبر بكثير من الحبوب لإفساح المجال للحصاد الجديد”.

شحن أكثر من مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ مطلع أغسطس

أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس السبت أن إجمالي الحبوب التي تم شحنها من الموانئ الأوكرانية، منذ مطلع أغسطس الجاري، بلغ مليونا و43 ألفا و286 طنا.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلت عنه وكالة الأناضول للأنباء، أن نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية مستمر كما هو مخطط له بموجب الاتفاق المبرم في 22 يوليو الماضي.

وأوضحت أن 3 سفن جديدة غادرت الموانئ الأوكرانية صباح السبت، ليصل الإجمالي إلى 103 منذ مطلع أغسطس.

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.