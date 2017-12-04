منسق الأمم المتحدة يدعو لتعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية

هاجر عمران:دعا ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر وممثل برنامج الإنمائى إلى تعزيز دور القطاع الخاص، واستيعاب قدراته لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة التى يمتد تأثيرها إلى الأجيال القادمة.وشدد - خلال كلمته اليوم الإثنين فى المؤتمر الذى تنظمه الغرفة الأمريكية لإطلاق تقريرها عن الق

هاجر عمران:

دعا ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر وممثل برنامج الإنمائى إلى تعزيز دور القطاع الخاص، واستيعاب قدراته لتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة التى يمتد تأثيرها إلى الأجيال القادمة.

وشدد – خلال كلمته اليوم الإثنين فى المؤتمر الذى تنظمه الغرفة الأمريكية لإطلاق تقريرها عن القطاع الخاص – على أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص من ناحية وبين المؤسسات التمويلية العالمية والقطاع الخاص من ناحية أخرى، لحل المشكلات التى تواجه تحقيق النمو الاقتصادي المستدام فى البنية التحتية والتعليم خاصة فى أفريقيا.

وقال إن إحصائيات صندوق النقد الدولى تشير إلى مساهمة القطاع الخاص بنسبة 60% من الناتج المحلى الإجمالي، كما يساهم القطاع الخاص فى خلق 70% من إجمالى الوظائف المتاحة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يستطيع إحداث تغير كبير بالتعاون مع الحكومات فى تمويل الاستثمارات ذات البعد الاجتماعى.

وأشار إلى أن الاستثمار فى التنمية المستدامة لا تحصد ثماره على المدى القصير، ولكن تأثيره الكبير يكون على المدى الطويل، لافتا إلى أن بعض الدول الأفريقية تحتاج إلى الاستثمار فى تكنولوجيا المياه لمواجهة المشكلات المحتملة المتعلقة بنقص المياه.

وتابع : “لازلنا نستطيع مواجهة التغيرات المناخية الكارثية على المدى الطويل من خلال تعاون القطاع الخاص والحكومات”.

