منسق الأمم المتحدة في مصر: على المصريين أن يفخروا بمشاركتهم في كتابة ديباجة ميثاق المنظمة

قالت إلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة فى مصر، إنه يجب على المصريين أن يفخروا بمشاركتهم في كتابة ديباجة ميثاق المنظمة.

جاء ذلك لقاء خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”، في ذكرى مرور 76 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة .

وقدمت بانوفا التهنئة لكافة الشعوب، مضيفة: “هذا يوم مهما لنحو 100 مليون مصري ومهم لأكثر من 100 دولة فهي أكبر منظمة تعددية في العالم”.



وأضافت أن مصر من ضمن مؤسسي منظمة الامم المتحدة لانه حين تدشينها لم يكن سوى 51 دولة فقط من قامت بالتأسيس في سان فرانسيسكو عندما اجتمعت الدول في عام 1945 وكانت مصر مشاركة في التاسيس عبر وفد رفيع المستوى بحضور محمد حسنين هيكل بالتوقيع على يمثاق المنظمة.



وأوضحت أن المصريين شاركوا أيضاً في كتابة الديباجة الخاصة بالميثاق قائلة : “عليكم كمصريين أن تشعروا بالفخر كونكم شاركتكم في صياغة ديباجة الأمم المتحدة “.