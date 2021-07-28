«منزلي» تبدأ تصدير منتجات الأثاث والإكسسوارات المنزلية في 2024

قال أحمد أمين، الرئيس التنفيذي والمؤسس لمنصة “منزلي” للتجارة الإلكترونية للأثاث والإكسسوارات المنزلية، إن المنصة ستبدأ تصدير منتجاتها للدول العربية في عام 2024، من خلال إنشاء خط إنتاج خاص بها لمنتجات منزلية وأثاث.

وأوضح أمين أن المنصة تم إطلاقها في عام 2016 بهدف نقل تجارة الأثاث التقليدية لتتم عبر الإنترنت، وهو الأمر الذي لاقى رواجا جيدا وخاصة من الفئة A من المستخدمين، ولكن مع انتشار كورونا زادت الطلبات على شراء الأثاث والاكسسوار المنزلي عبر المنصة بشكل كبير وبدأ يجذب اهتمامات الفئات المتوسطة ايضا B.

وأضاف، خلال جلسة عُقدت مع عدد محدود من الصحفيين عبر تطبيق زووم على الإنترنت، أن منزلي هي أول منصة مصرية هجينة تجمع بين التسويق الإلكتروني والتسويق التقليدي وهي متخصصة في مجال الأثاث والإكسسوارات المنزلية، وتقدم منتجات متميزة تتناسب مع جميع الأذواق وجميع فئات العملاء.

وأوضح أن الشركة أطلقت حلولًا تسويقية هجينة لتحويل تجربة التسوق للعملاء المصريين رقميًّا من خلال افتتاح أول أستديو تصميم، بحيث يساعد المستخدم على تصميم المنتج بنفسه وطلبه.

وقال إنه خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية تضاعفت طلبات المنصة 5 مرات، ونهدف إلى زيادتها بمقدار 40 ضِعفًا خلال السنوات الخمس المقبلة، وزادت القيمة السوقية لمنصة منزلي 15 مرة خلال العامين الماضيين.

وكشف أمين عن توافر أكثر من 15 ألف منتج مختلف على المنصة مقسمة على 6 فئات، وسيتم إطلاق فئتين جديدتين خلال عام 2021، وتتيح المنصة الدفع بعدة طرق؛ منها الدفع عند التسلم أو عبر الكريدت كارد، كما تتيح تقسيط منتجاتها بالشراكة مع عدد من الجهات المالية والبنوك.

وبحسب الرئيس التنفيذي، في النصف الأول من عام 2021، زاد الإقبال على خدمات التقسيط 5 مرات، مقارنة بالنصف الثاني 2020 حيث قدمت المنصة شركاء ماليين جدد.

وتهدف “منزلي” إلى إطلاق أكاديمية تدريب مخصصة على مدار 12 شهرًا بهدف وضع إطار عمل ومعيار لتصميمات الأثاث والأستديوهات، كما تعمل حاليًّا على تنظيم معرض سنوي ليكون حدث سوق غير متصل بالإنترنت للمورّدين المعتمَدين والشركاء الآخرين.