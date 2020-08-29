«منذ 79 عاما».. زوجان من الإكوادور يدخلان موسوعة جينيس

كما دخل الزوجان إلى الموسوعة العالمية، بعد حساب عمريهما معا 215 عاما

استطاع زوجان من الإكوادور موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن تم تسجيلهما رسميا على أنهما “أقدم زوجين في العالم”.

كما دخل الزوجان إلى الموسوعة العالمية، بعد حساب عمريهما معا (215 عاما)، إذ أن الزوج جوليو مورا يبلغ من العمر 110 عاما، بينما والدرامينا كوينتيروس عمرها 104 عاما، وتزوجا منذ عام 1941، وبحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وتزوج الزوجان في 7 فبراير 1941، في أول كنيسة بناها الإسبان في كيتو، وهي لا إغليسيا دي إل بيلين.

ومع ذلك ، كان زفافهما سريا، لأن والديهما كان رافضين للزيجة.

ويعيش جوليا ووالدرامينا وهما معلمان متقاعدان في العاصمة الإكوادورية، كيتو، وفازا بلقب موسوعة “غينيس” في منتصف شهر أغسطس.

وأشارت ابنتهما “سيسيليا” إلى أن جائحة فيروس “كورونا” المستجد تسببت في إصابته والديها بمشاكل في صحتهما العقلية، نتيجة افتقادهما للتجمعات العائلية وعدم اختلاطهما بأي من أفراد العائلة منذ شهر مارس.

ولدى الزوجين 4 أبناء و 11 حفيدا و21 من أبناء الأحفاد وواحد من أبناء أبناء الأحفاد.