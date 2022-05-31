«منذ 5 أعوام».. الداخلية تكشف حقيقة ترويج عناصر الإخوان لفيديو اعتداء على مواطن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر بعض الحسابات الخاصة بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج، في مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اعتداء عدد من المواطنين بالضرب على آخر.

وبالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله خلال شهر أكتوبر عام 2017، ويتعلق بمحاولة شخصين خطف طفل من إحدى قرى مركز أبوحمص بالبحيرة، وضبطهما بمعرفة الأهالي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة في حينه.

يأتي ذلك ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية، لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة في أوساط الرأى العام، وفقًا لبيان صادر من وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء.