منذ قرار رئيس الوزراء.. غلق 12 ألفًا و531 مركزًا تعليميًا في المحافظات (صور)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن توجيه حملاتها المكبرة، لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية، التي أسفرت عن غلق 12 ألفًا و531 مركزًا تعليميًا في الفترة من 14 حتى 27 مارس الجاري.

وتشن الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، منها 251 قضية بمجال احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.

وضبط 213 مخالفة فى مجال غلق المحال والمقاهى والمطاعم والمراكز التجارية.

وغلق 73 مركزًا تعليميًا، وأماكن للتجمعات الطلابية “مراكز للدروس الخاصة”.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وبينها إجراءات غلق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، وجميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة.