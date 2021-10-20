«منذ سبتمبر».. أسعار البترول تقفز 19% لبرميل برنت و20% للخام الأمريكى

تراجعت أسعار البترول اليوم الأربعاء بحوالى 1 % لبرميل خام برنت، لتبلغ 84.4 دولار و82 دولارًا لبرميل الخام الأمريكى

صعدت أسعار البترول منذ بداية سبتمبر وحتى الآن بما يقرب من 19% لبرميل برنت القياسى العالمى، لتصل إلى حوالى 84 دولارًا للبرميل، وبأكثر من 20% لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لتتجاوز 81 دولارًا للبرميل، ولتسجل أعلى مستوياتها تقريبا منذ عدة سنوات، بفضل زيادات متتالية خلال الأسابيع القليلة الماضية نتيجة أزمة الغاز الحالية بأوروبا وبعض دول آسيا ومنها الصين، ومع تزايد الطلب لتعافى بلاد العالم من وباء كورونا وارتفاع التطعيمات بلقاحات ضد كوفيد 19 المميت.

ولكن تراجعت أسعار البترول اليوم الأربعاء بحوالى 1% لبرميل خام برنت لتبلغ 84.4 دولار، و82 دولار لبرميل الخام الأمريكى.

وذكرت وكالة بلومبرج أن أسعار البترول تراجعت اليوم الأربعاء بعد أن كثفت الحكومة الصينية جهودها لكبح الارتفاع القياسي في أسعار الفحم وتشغيل مناجم الفحم بكامل طاقتها لتخفيف أزمة نقص الطاقة.

ونزلت أسعار الفحم الصيني اليوم، ما أدى بدوره إلى انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع طفيف في وقت سابق بالتعاملات الصباحية.

استمرار صعود أسعار البترول

ومن المتوقع استمرار صعود أسعار النفط بعد أن أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار وصولها إلى 100 دولار للبرميل.

ويتوقع “عبد الجبار” وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل بالربعين الأول والثاني للعام القادم لانخفاض المخزون العالمي لأدنى مستوياته.

وتتراوح أسعار النفط على المدى البعيد بين 75 إلى 85 دولارا لأن أوبك+ تناقش الآن طرقًا لجعل أسعار النفط متوازنة.

ويستهدف العراق الوصول بإنتاج الغاز إلى 4 مليارات قدم مكعب بحلول 2025، وأن شركة غاز البصرة لتخفيف الضغط على البترول.

وأطلقت وزارة الطاقة العراقية مشروعها 2021-2025 بـ 3 مليارات دولار لإضافة طاقة تصل إلى 600 مليون قدم مكعب قياسي.

وصرح وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، ضمن كلمة وزارية في منتدى أسبوع سيرا الخامس للطاقة المنعقد في الهند- إن المستخدمين الذين يتحولون من الغاز إلى النفط يمكن أن يمثلوا طلبا يتراوح بين 500 ألف و600 ألف برميل يوميا اعتمادا على الطقس الشتوي وأسعار الطاقة ذات الصلة، وذلك في ظل أزمة الغاز الحالية في أوروبا مما سيؤدى لرفع أسعار البترول.

وقال الوزير إن ارتفاع أسعار البترول حاليا ناتج عن الاستثمار المحدود في الهيدروكربونات وانخفاض المخزونات وتعافي الطلب بعد جائحة كورونا.

وهبطت أسعار البترول للعقود الآجلة للخام الأميركي لشهر نوفمبر المقبل والتي ينتهي أجلها اليوم 56 سنتا وانخفضت ولديسمبر 59 سنتا.