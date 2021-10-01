بورصة وشركات

منذ بداية العام.. 5 شركات سمسرة تُهيمن على 75% من تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية

المجموعة المالية في الصدارة
أسماء السيد 5:57 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 5:57 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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هيمنت 5 شركات سمسرة على حوالي 75% من تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية في الفترة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية تعاملات سهر سبتمبر الماضي .

وجاءت شركة “المجموعة المالية للسمسرة” في الصدارة بحصة سوقية 30.7% محققة تداولات بقيمة 78.5 مليار جنيه،  لصالح 3.9 مليار جنيه.

فيما جاءت “التجاري الدولي” وصيفًا بحصة سوقية 17.1% وقيمة تداول 43.8 مليار جنيه، وعدد 3.8 مليار ورقة مالية، ثم شركة “الأهلي فاروس” بحصة سوقية 14% من وقيمة تداول 35.7 مليار جنيه وعدد 1.8 مليار ورقة مالية .

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وفي المركز الرابع حلت شركة “بلتون” بحصة سوقية 8.7% محققة تداولات بقيمة 22.3 مليار جنيه، وعدد 3.8 مليار ورقة مالية، وخامسًا جاءت شركة “أرقام” بحصة سوقية 4.5% وقيمة تداول 11.3 مليار جنيه وحجم 1.3 مليار ورقة مالية .

يُذكر أن التراجع هيمن على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي فقط مدفوعة بضعوط بيعية للمستثمرين المصريين والأجانب.

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وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي انخفض بنسبة 5.62% ليصل إلى مستوى 10517 نقطة.

وتراجع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.51% إلى 2722 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.97% إلى 3671 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 4.05%، ما يعادل 30 مليار جنيه ليصل إلى 703.3 مليار جنيه.

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بقلم أسماء السيد

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