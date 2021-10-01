منذ بداية العام.. 5 شركات سمسرة تُهيمن على 75% من تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية

هيمنت 5 شركات سمسرة على حوالي 75% من تعاملات المؤسسات في البورصة المصرية في الفترة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية تعاملات سهر سبتمبر الماضي .

وجاءت شركة “المجموعة المالية للسمسرة” في الصدارة بحصة سوقية 30.7% محققة تداولات بقيمة 78.5 مليار جنيه، لصالح 3.9 مليار جنيه.

فيما جاءت “التجاري الدولي” وصيفًا بحصة سوقية 17.1% وقيمة تداول 43.8 مليار جنيه، وعدد 3.8 مليار ورقة مالية، ثم شركة “الأهلي فاروس” بحصة سوقية 14% من وقيمة تداول 35.7 مليار جنيه وعدد 1.8 مليار ورقة مالية .

وفي المركز الرابع حلت شركة “بلتون” بحصة سوقية 8.7% محققة تداولات بقيمة 22.3 مليار جنيه، وعدد 3.8 مليار ورقة مالية، وخامسًا جاءت شركة “أرقام” بحصة سوقية 4.5% وقيمة تداول 11.3 مليار جنيه وحجم 1.3 مليار ورقة مالية .

يُذكر أن التراجع هيمن على أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر سبتمبر الماضي فقط مدفوعة بضعوط بيعية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن مؤشر “egx30” الرئيسي انخفض بنسبة 5.62% ليصل إلى مستوى 10517 نقطة.

وتراجع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7.51% إلى 2722 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 6.97% إلى 3671 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 4.05%، ما يعادل 30 مليار جنيه ليصل إلى 703.3 مليار جنيه.