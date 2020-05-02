منذ بداية أزمة كورونا.. غلق 54 ألف سنتر تعليمي ومحل ومقهى مخالف

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

أسفرت حملات وزارة الداخلية عن إغلاق 54 ألفًا و259 سنترًا تعليميًا ومحلًا ومقهى، لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء، الصادرة في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك منذ بداية الأزمة حتى اليوم.

يأتي ذلك في استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية، في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة، للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وشنت أجهزة الداخلية الحملات المكبرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، بجميع أنحاء الجمهورية.

وتمكنت حملات الداخلية من ضبط 37500 قضية تموينية متنوعة، بمجال احتكار السلع وغش المواطنين مستغلين الأزمة.

وضبطت 31396 مقهى مخالف، وأغلقت 11119 مكان نشاط تعليمي مخالف، 11744 محلًا مخالفًا لقرار الغلق.

على جانب آخر، ذكرت وزارة الداخلية أنها ضبطت 34459 قضية تموينية متنوعة، خلال شهر إبريل الماضي.

وأوضحت في نشرتها الشهرية، الصادرة اليوم السبت، أن أبرز القضايا 308 وقائع إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 39839 إسطوانة، وقدرت قيمة الغاز المدعم 5378265 جنيه.

وضبطت 62 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 932715 لتر.

وحررت 201 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 311,449 طن، 28079 عبوة سلع غذائية وتموينية متنوعة.

وكشفت 72 قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت 18 طنًا، 24300 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.