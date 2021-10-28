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منذ بدء الموجة الرابعة.. إصابات كورونا بمصر ترتفع 3 أضعاف في أقل من شهرين

ارتفعت إصابات فيروس كورونا منذ بدء الموجة الرابعة 3 أضعاف والوفيات 7 أضعاف في الفترة من الأول من سبتمبر حتى أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2021
شريف عيسى 7:13 م, الخميس, 28 أكتوبر 21 7:13 م, الخميس, 28 أكتوبر 21

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ارتفعت إصابات كورونا في مصر منذ بدء الموجة الرابعة للوباء 3 أضعاف لتقفز إلى 907 حالات مصابة بالفيروس، أمس الأربعاء، مقارنة بعد الإصابات المسجلة من قبل وزارة الصحة والسكان المصرية فى الأول من سبتمبر، والتى بلغت 291 حالة.

وصعدت إصابات وباء كورونا فى مصر خلال تلك الفترة بمعدل بلغ 212%.

وأدت الموجة الجديدة من الوباء إلى ارتفاع الوفيات بسبب الفيروس 7 أضعاف خلال الفترة من بداية سبتمبر حتى أمس الأربعاء (27 أكتوبر 2021).

وسجلت وزارة الصحة وفقًا لأرقامها الرسمية 7 حالات وفاة جديدة بسبب الوباء فى الأول من سبتمبر، وقفز الرقم إلى 52 حالة وفقًا لبيان الوزارة أمس الأربعاء.

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إحصائيات الموجة الرابعة من فيورس كورونا في مصر

بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مصر منذ بدء الموجة الرابعة مطلع سبتمبر حتى أمس الأربعاء، 38 ألفًا و845 حالة.

وتشير البيانات إلى أن الموجة الرابعة مثلت حتى الأن 11.9% من إجمالى إصابات فيورس كورونا منذ ظهوره فى مصر فى فبراير 2020.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن إجمالى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى مصر منذ ظهوره حتى أمس الأربعاء بلغت 327 ألفًا، و286 حالة.

وبلغ إجمالى حالات الوفاه بسبب كورونا منذ بداية الموجة الرابعة فى الأول من سبتمبر وحتى 27 أكتوبر 1692 حالة.

ومثلت وفيات الموجة الرابعة بعد مرور ما يقرب من شهرين من بدايتها 9.2% من إجمالى حالات الوفاه منذ ظهور الوباء فى البلاد.

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وبلغ إجمالى حالات الوفاه جراء الفيروس منذ تفشيه فى فبراير 2020 وحتى أمس الأربعاء 18 ألفًا، و428 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان فى بيانها اليومي عن الوضع الوباء فى مصر خروج 721 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات.

وقالت الوزارة فى بيانها المنشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» إن إجمالي المتعافين ارتفع إلى 276 ألفًا، و358 شخصًا.

موعد بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، فى تصريحات صحفية سابقة دخول مصر الموجة فى فيروس كورونا نهاية أغسطس الماضى.

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وأشار إلى أن هناك زيادة ملحوظة فى أعداد الإصابات حتى إن عائلات كاملة أصيبت بالوباء.

فيروس كورونا في مصر
الموجة الرابعة من فيروس كورونا فى مصر - صورة أرشيفية

عدد الحاصلين على لقاح فيروس كورونا في مصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان فى مصر، عن أعداد الحاصلين على لقاح فيروس كورونا فى البلاد.

وقالت فى تصريحات نشرت فى الخامس من أكتوبر الجاري إن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى ارتفع إلى أكثر من 13 مليون مواطن.

وتابعت: إن أعداد الذين تمكنوا من الحصول على جرعتين قد بلغ ما يقرب من 7 ملايين مواطن.

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بقلم شريف عيسى

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