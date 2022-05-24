منذ انطلاق «حياة كريمة».. جامعة قناة السويس تقدم العلاج بالمجان لـ 459 مستفيدا

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه منذ انطلاق مبادرة “حياة كريمة” أخذت الجامعة على عاتقها المساهمة في هذا الملف الإنساني لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً بقرى محافظة الإسماعيلية وأقليم القناة وسيناء، تنفيذا لتوجه المبادرة الرئاسية بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تعقيباً على انطلاق قافلة طبية استثنائية من جامعة قناة السويس تضم 10 تخصصات متوجهة إلى مدارس الفكرية والنور ومدرسة عثمان أحمد عثمان لتقديم الخدمات الطبية لذوي الهمم، حيث تم الكشف على 459 حالة ولأول مرة تقديم الكشف والعلاج لأسرهم والعاملين بالمدارس الثلاث، وذلك بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة بالإسماعيلية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

كما حرصت الجامعة على تقديم مساهمتها بملف ذوي القدرات الخاصة للمشاركة بتلك الطفرة الكبيرة التى شهدها هذا الملف، وأحدث تقدم كبير في مستوى الخدمات المقدمة إليهم بكافة التخصصات، كما أصبح لهم تواجد ملحوظ بجميع الميادين، فأخذوا فرصهم بالعمل، ويحرزون بطولات عالمية على المستوى الرياضي والعلمي والفني.

وأشار مندور إلى أنه تم الكشف علي 35 حالة للباطنة، و50 حالة للعظام، 97 رمد، و 15 مسالك، و4 جراحة، و60 أطفال، و27 طب الأسرة، و26 جلدية ، 35 أسنان، 110 أنف والأذن، وبإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وضمت القافلة 11 طبيبا رافقهم الدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إسماعيل دهشان وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب عمرو كشك مدير عام إدارة المشروعات البيئية والمهندسة وفاء إمام مدير إدارة البرامج والتخطيط.

كما وافق رئيس الجامعة على تحويل ثلاث حالات للمستشفى الجامعي لاستكمال الكشف والفحص وإجراء التحاليل اللازمة.