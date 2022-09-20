منذ إنشائه.. صندوق «Flat6Labs» يمول 150 شركة بقيمة 180 مليون جنيه

قالت دينا الشنوفى، الرئيس التنفيذى للاستثمار فى Flat6Labs، إن شركتها تدير صندوقًا للاستثمار فى ريادة الأعمال بقيمة 207 ملايين جنيه، ومولت حوالى 150 شركة بقيمة 180 مليون جنيه منذ إنشائه فى 2017.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة تستهدف المشروعات القائمة على التكنولوجيا الرقمية.

دينا الشنوفي: نحصل على أقل من %10 من أرباح الشركات

وأوضحت أن شركتها تحصل على أقل من %10 من أرباح الشركات فقط، وتضمن لها من خلال برامج الدعم استمرار الأرباح للتغلب على مشكلات السوق، خاصة أن شركات ريادة الأعمال تقدم حلولًا مختلفة، وتحتاج إلى وقت وجهد من المستثمرين لإرساء خطتها وتطبيقها فى الأسواق الناشئة.

وأشارت إلى صعوبة إدارة صناديق رأس مال المخاطر فى الأسواق الناشئة، مع تقلبات حركة التجارة العالمية، وأزمات الإمداد والتمويل التى ثؤثر بشدة على الشركات فى بداية عملها.

وأوضحت دينا الشنوفى وجود مفاوضات مع عدد من المستثمرين لزيادة رأس مال صندوق الشركة، مفضلة الإعلان عن قيمة التمويل، وأسماء المساهمين بعد انتهاء المفاوضات رسميًا.

وثمنت وجود نجاحات كبيرة لشركات ناشئة فى السوق المصرية، ضاربة المثل بشركة «شفاء»، موضحة أنها متخصصة فى بيع الأدوية عن طريق تطبيق إلكترونى، وتتعاون مع 4000 صيدلية حاليًا.

ولفتت إلى استعداد الشركة لتقديم تمويل مُكمل فى حال حدوث تعثر للمشروعات بسبب المشكلات العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن ومستلزمات الإنتاج بشكل عام.

وأكدت أن الهدف الأكبر لشركة Flat6Labs، تحويل الشركات لكيانات قابلة للاستثمار، وفهم السوق بشكل عميق من خلال الخبرات المتراكمة لإدارة الشركات فى الأسواق المختلفة، والاستثمار فى الكوادر البشرية، خاصة أنها نقطة غائبة عن معظم رواد الأعمال مع التركيز فى بداية المشروع على الأرباح فقط.

وألمحت إلى أنه لا يوجد أى عملية تخارج نفذتها مسرعة الأعمال حتى الآن؛ خاصة أن جميع الشركات التى تم احتضانها منذ إطلاق الصندوق تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات، كما أن عملية التخارج من الشركات الناشئة تكون خلال فترة تتراوح بين 4 و5 سنوات من تاريخ الاستثمار الأولى.

ولفتت إلى أن أبرز تحديات ريادة الأعمال فى مصر هو عدم توفير الدعم المالى الكافى لتوفير التمويلات التى تحتاجها الشركات الناشئة، على الرغم أن لديها أفكار ومنتجات ناجحة.

وأوضحت دينا الشنوفى أنه يمكن توفير قوانين جديدة تسهم فى تشجيع الاستثمار فى مجال ريادة الأعمال، وتحديدًا صناديق رأسمال المخاطر.