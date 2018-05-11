منذر رياحنة والمنشد الدينى إيهاب يونس ضيوف توك شو اليوم

رحاب صبحىمنذر رياحنة فى "مساء دى إم سى" يستضيف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دى إم سى" فى العاشرة مساءً على قناة دى إم سى، الفنان الأردني منذر رياحنة، للحديث عن القضية التي يناقشها مسلسل أبو عمر المصري والذي يشارك أحمد عز بطولته.ويكشف رياحنة دوره في المسلسل الذي سيعرض خلال شهر رمضان،

رحاب صبحى

منذر رياحنة فى “مساء دى إم سى”

يستضيف الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء دى إم سى” فى العاشرة مساءً على قناة دى إم سى، الفنان الأردني منذر رياحنة، للحديث عن القضية التي يناقشها مسلسل أبو عمر المصري والذي يشارك أحمد عز بطولته.





ويكشف رياحنة دوره في المسلسل الذي سيعرض خلال شهر رمضان، ويشارك أحمد عز ومنذر رياحنة البطولة نخبة من الفنانين، منهم أروى جودة.

أمسية وطنية والعرس الثقافى لصالون المحور

تعرض قناة المحور أمسية وطنية والعرس الثقافي لصالون المحور في العاشرة مساءً، بعنوان “في حب مصر.. الثقافة والفن تشكل وجدان الأمة”، بمشاركة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ضيفة الشرف صالون المحور الثقافي.

وحضر الأمسية الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، وهيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومحمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري، واستعرض اللقاء خطط التطوير بوزارة الثقافة خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

كما حضر الأمسية الدكتور مفيد شهاب والإعلامي طارق علام، والمطرب محمد ثروت، بمشاركة نخبة من العلماء والمثقفين والفنانيين والإعلاميين.

المنشد الدينى إيهاب يونس على سى بى سى

تستضيف الإعلامية منى الشاذلى المنشد الدينى إيهاب يونس، فى لقاء خاص على شاشة “cbc”، فى التاسعة مساءً، ومن المقرر أن يتحدث “يونس” عن بداياته مع دنيا الإنشاد، وكذلك تجربته مع فرقة كايرو ستيبس ومشاركته الخاصة في فيلم “الكنز”، كما يحكى الشيخ المبتهل عن دور الكتاب في نشأته، وكذلك علاقته بالإذاعة المدرسية التي ربت داخله حب القرآن والتواشيح.

وفي الفقرة الثانية من البرنامج تستقبل منى الشاذلي عددًا من أبطال منتخب مصر لـ”أطفال بلا مأوى” المشاركين في مونديال كأس العالم بروسيا للبطولة الخاصة للأطفال بلا مأوى حول العالم.