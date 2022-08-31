«مندور» يستعرض منظومة العمل داخل جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

أستعرض الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس تقرير مفصل حول مستجدات التنسيق لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مشيراً إلى الانتهاء من اللوائح الخاصة بالكليات والمقررات الدراسية والجدول، مؤكداً أن الكشف الطبي على الطلاب سيبدأ فور إعلان نتائج التنسيق، وعن آخر الاستعدادات فأعلن رئيس الجامعة عن جاهزية الجامعة لاستقبال طلابها الجدد مع بداية أكتوبر القادم .

جاء ذلك أثناء انعقاد مجلس جامعة قناة السويس اليوم الأربعاء بحضور الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهدى فرج أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

وقدم “مندور ” التهنئة لنوابه الجدد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث متمنياً لهم التوفيق والسداد في المهام الكبيرة الموكلة إليهما مطالباً بمزيد من التطوير والإسهامات داخل القطاعات وهنأ الدكتور محمد يس القائم بعمل عميد كلية الزراعة.

وأوضح ” مندور ” أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو صياغة فكر جديد بمنظومة التعليم العالي قائم على نظام البرامج الدراسية التى تعمل بنظام الساعات المعتمدة وفقاً لأحدث الأنظمة العالمية بكوادر من أعضاء هيئة التدري س قادرين عن العمل مع المتطلبات الجديدة فالجامعات الأهلية موجهة لتلبية احتياجات سوق العمل الفعلية مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للطلاب .

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة التكامل بين القطاعات وذلك وصولاً إلى منظومة تعليمية وبحثية شامله توجه لخدمة المجتمع وتنميته .

ثم استعرض الدكتور ناصر ما تم بأول قوافل تجمع جامعات إقليم شرق الدلتا والتى انطلقت من جامعة قناة السويس متوجهه إلى قرية “أم حبيب ” بمركز القصاصين محافظة الإسماعيلية بمشاركة جامعات قناة السويس، السويس، بورسعيد ، دمياط والتى تمت بهدف التكامل الإقليمي بين الجامعات المصرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة لافتاً إلى أن خطة القوافل التنموية الشاملة سيتم تنفيذها كل ثلاث شهور مع رصد الأماكن الأكثر احتياجًا وجعل الأولوية للمناطق التابعة لمبادرة “حياة كريمة” التى يدعمها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برؤية انسانية لرفع كفاءة القرى المصرية.

ثم بدأ المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة ثم مناقشة جدول الأعمال والموضوعات المقدمة من الكليات والقطاعات المختلفة .