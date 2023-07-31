مندور: فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بتجارة جامعة قناة السويس غدا

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن كلية التجارة بجامعة القناة لديها العديد من برامج الدراسات العليا المتميزة، سواء البرامج الأكاديمية أو المهنية التي تعمل على خدمة الإقليم، وتتماشى مع طبيعية المنطقة، وتساهم في ربط الجامعة بسوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح أن برامج الماجستير والدكتوراه المهنية التي تقدمها كلية التجارة تساهم في إتاحة الفرصة لأصحاب التخصصات المختلفة، لدراسة و استيعاب تخصصات إدارية و تجارية و علمية واحترافية متميزة، مشيرا إلى أنه تم فتح باب التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية التجارة بدءا من 1 أغسطس و حتى 30 سبتمبر 2023.

و من جانبه- أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن برامج الدراسات العليا بكلية التجارة تساهم في توفير فرص التعليم المستمر، لرفع المستوى العلمي و الثقافي للراغبين في الدراسة ببرامج الدراسات العليا بالكلية.

كما أوضح نائب رئيس الجامعة أن برامج دبلومات الدراسات العليا بالكلية تشمل : دبلوم الإدارة العامة و الحكم المحلي والعلاقات السياسية الدولية والمحاسبة و المراجعة وإدارة الموارد البشرية وإدارة المستشفيات وإدارة التسويق.

وأشارت الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة أن التسجيل لتمهيدي الماجستير بالكلية يأتي في قسم المحاسبة والمراجعة و إدارة الأعمال والعلوم السياسية.

و عن البرامج المهنية بالكلية- أوضح الدكتور أشرف غالي وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن برامج الدراسات العليا المهنية بالكلية تتضمن الماجستير المهني و الدكتوراة المهنية.

وأكد أن الجامعة بناء على اقتراح مجلس كلية التجارة تمنح درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال ( MBA) لمن اجتاز بنجاح مقررات البرنامج المقدم بهذه الدراسة، مشيرا إلي ضرورة أن يتم تسليم أصل المستندات بإدارة الدراسات العليا بالكلية، متضمنة استمارة التسجيل الإلكتروني، في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.